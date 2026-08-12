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    Ridley Scott ve Amazon, büyük bütçeli bir fantastik dizi için bir araya geliyor

    Amazon, fantastik dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Çok satan Peri Halkı kitaplarından uyarlanacak Folk of the Air, usta yönetmen Ridley Scott ile Amazon'u bir araya getirecek.

    Ridley Scott ve Amazon, büyük bütçeli bir fantastik dizi için bir araya geliyor Tam Boyutta Gör
    Güç Yüzükleri ve Zaman Çarkı gibi fantastik serileri diziye dönüştüren Amazon Prime Video, popüler bir seriyi daha ekrana taşımaya hazırlanıyor. Türkçeye "Peri Halkı" serisi olarak çevrilen Folk of the Air kitaplarının haklarını satın alan Amazon, bu fantastik evreni ekrana taşıması için usta yönetmen Ridley Scott ile anlaştı. Scott'ın yapım şirketi Scott Free, Folk of the Air'in büyük bütçeli bir dizi uyarlamasını hazırlayacak.

    Proje henüz yolun başında olduğu için Ridley Scott'ın dizide yönetmen olarak yer alıp yer almayacağı henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde dizinin başında senarist ve yürütücü yapımcı olarak kimin olacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Folk of the Air, Büyülü Bir Dünyada Geçiyor

    Holly Black tarafından kaleme alınan ve genç-yetişkin (YA) türüne de dâhil edebileceğimiz Peri Halkı serisinin ilk kitabı olan Zalim Prens'in tanıtım yazısı şöyle: 

    "Anne babası bir peri general tarafından vahşice öldürüldüğünde Jude yedi yaşındaydı. Kız kardeşleriyle Periler Diyarı'na sürüklendi ve şimdi burada yaşamak zorunda.  Jude, ait olmadığı bu dünyaya kendini kabul ettirmek için saray hanesinden biri olmalı.

    Diyar'daki taç giyme töreni kendini kanıtlaması için iyi bir fırsat. Fakat önce acımasız prens Cardan'dan anne babasını öldüren gaddar Madoc'a, birçok engelle başa çıkmalı Jude iyi dövüşürse şövalye, güzel yalanlar söylerse casus olacak. Peki ya ikisini de yapamazsa?"

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