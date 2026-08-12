Ridley Scott ve Amazon, büyük bütçeli bir fantastik dizi için bir araya geliyor

Proje henüz yolun başında olduğu için Ridley Scott'ın dizide yönetmen olarak yer alıp yer almayacağı henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde dizinin başında senarist ve yürütücü yapımcı olarak kimin olacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.
Folk of the Air, Büyülü Bir Dünyada Geçiyor
Holly Black tarafından kaleme alınan ve genç-yetişkin (YA) türüne de dâhil edebileceğimiz Peri Halkı serisinin ilk kitabı olan Zalim Prens'in tanıtım yazısı şöyle:
"Anne babası bir peri general tarafından vahşice öldürüldüğünde Jude yedi yaşındaydı. Kız kardeşleriyle Periler Diyarı'na sürüklendi ve şimdi burada yaşamak zorunda. Jude, ait olmadığı bu dünyaya kendini kabul ettirmek için saray hanesinden biri olmalı.
Diyar'daki taç giyme töreni kendini kanıtlaması için iyi bir fırsat. Fakat önce acımasız prens Cardan'dan anne babasını öldüren gaddar Madoc'a, birçok engelle başa çıkmalı Jude iyi dövüşürse şövalye, güzel yalanlar söylerse casus olacak. Peki ya ikisini de yapamazsa?"Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: