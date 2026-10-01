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    Hugh Jackman ile Ridley Scott'ı buluşturan Treasure Island, 2027'de çıkacak

    Ridley Scott ve Hugh Jackman gibi iki ünlü ismi bir araya getiren Treasure Island, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Film meşhur Define Adası romanını beyaz perdeye uyarlayacak.

    Hugh Jackman ile Ridley Scott'ı buluşturan Treasure Island, 2027'de çıkacak Tam Boyutta Gör
    İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam eden Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator), 2027'yi de boş geçmeyecek. Bu yıl pek beğenilmeyen The Dog Stars filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Scott'ın sıradaki filmi ise Treasure Island olacak.

    Ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünü üstleneceği Treasure Island, adından da anlaşılacağı üzere Robert Louis Stevenson'ın ünlü korsan romanının bir uyarlaması olacak. Türkçeye "Define Adası" adıyla çevrilen roman, genç Jim Hawkins'in kaldığı handa ölen gizemli denizcinin sandığında bir define haritası bulmasıyla başlayan tehlikeli macerayı konu alıyor.

    Treasure Island, 11 Kasım 2027'de Vizyona Girecek

    Bu hafta yeni filmlerinin vizyon takvimini belirleyen Sony, Treasure Island'ın da 11 Kasım 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.

    Adolescence ve Enola Holmes gibi yapımların senaristi olan Jack Thorne'un yazdığı bu yeni uyarlamanın 143 yıllık bu klasik hikâyeye farklı bir yorum getireceği söyleniyor. Jackman'ın filmde efsanevi korsan Karasakal'a (Blackbeard) hayat vermesi bekleniyor.

    Filmde Hugh Jackman'ın yanı sıra Adolescence ile çıkış yapan genç oyuncu Owen Cooper ve Hugh Grant'in de yer alacağı konuşuluyor ama Jackman'ın aksine bu iki isim henüz doğrulanmış değil.

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