Hugh Jackman ile Ridley Scott'ı buluşturan Treasure Island, 2027'de çıkacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam eden Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator), 2027'yi de boş geçmeyecek. Bu yıl pek beğenilmeyen The Dog Stars filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Scott'ın sıradaki filmi ise Treasure Island olacak.

Ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünü üstleneceği Treasure Island, adından da anlaşılacağı üzere Robert Louis Stevenson'ın ünlü korsan romanının bir uyarlaması olacak. Türkçeye "Define Adası" adıyla çevrilen roman, genç Jim Hawkins'in kaldığı handa ölen gizemli denizcinin sandığında bir define haritası bulmasıyla başlayan tehlikeli macerayı konu alıyor.

Treasure Island, 11 Kasım 2027'de Vizyona Girecek

Bu hafta yeni filmlerinin vizyon takvimini belirleyen Sony, Treasure Island'ın da 11 Kasım 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.

Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 6 gün önce eklendi

Adolescence ve Enola Holmes gibi yapımların senaristi olan Jack Thorne'un yazdığı bu yeni uyarlamanın 143 yıllık bu klasik hikâyeye farklı bir yorum getireceği söyleniyor. Jackman'ın filmde efsanevi korsan Karasakal'a (Blackbeard) hayat vermesi bekleniyor.

Filmde Hugh Jackman'ın yanı sıra Adolescence ile çıkış yapan genç oyuncu Owen Cooper ve Hugh Grant'in de yer alacağı konuşuluyor ama Jackman'ın aksine bu iki isim henüz doğrulanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: