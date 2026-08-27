Ridley Scott, Prometheus ve Alien: Covenant'a devam filmi hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör 2024 yılında çıkan Alien: Romulus ile birlikte Alien serisinde yeni bir sayfa açmaya çalışan 20th Century Studios, bu girişimden beklediğini alamamış olacak ki şimdi tekrar Ridley Scott'ın Alien serisine geri dönüyor. Prometheus ve Alien: Covenant'tan sonra bu seriyi başkalarına devreden Scott, şimdi yeni bir Alien filmi hazırlıyor.

"Alien: Awakening", David Karakterine Odaklanacak

Prometheus ve Alien: Covenant'a doğrudan bir devam filmi olarak hazırlanan bu yeni proje, Michael Fassbender'ın hayat verdiği David karakterine odaklanacak. Kontrolden çıkıo kendi çıkarlarına hizmet etmeye başlamış bir android olan David, kendisi için "cesur yeni bir dünya" kurmaya çalışacak. En azından Ridley Scott filmi böyle tanımlıyor. Film şimdilik Alien: Awakening adıyla anılıyor ama nihai ismi bu olmayabilir.

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Alien: Awakening, serinin korku tarafını değil bilim-kurgu tarafını ön plana çıkaracak. Ridley Scott, yapay zekânın doğası üzerine bir film yapma niyetinde görünüyor.

Ridley Scott'ın LA Times'a yaptığı açıklamalar projenin henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğunu gösteriyor. Bu yüzden şimdilik bir çekim ya da vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak önümüzdeki aylarda bu proje hakkında daha somut haberler almaya başlayabiliriz.

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