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    Ridley Scott, Prometheus ve Alien: Covenant'a devam filmi hazırlıyor

    Alien: Romulus'un planlanan devam filminin neden rafa kaldırıldığı belli oldu. Ridley Scott bu seriye geri dönüp, Prometheus ve Alien: Covenant'a bir devam filmi çekmeye hazırlanıyor.

    Ridley Scott, Prometheus ve Alien: Covenant'a devam filmi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    2024 yılında çıkan Alien: Romulus ile birlikte Alien serisinde yeni bir sayfa açmaya çalışan 20th Century Studios, bu girişimden beklediğini alamamış olacak ki şimdi tekrar Ridley Scott'ın Alien serisine geri dönüyor. Prometheus ve Alien: Covenant'tan sonra bu seriyi başkalarına devreden Scott, şimdi yeni bir Alien filmi hazırlıyor.

    "Alien: Awakening", David Karakterine Odaklanacak

    Prometheus ve Alien: Covenant'a doğrudan bir devam filmi olarak hazırlanan bu yeni proje, Michael Fassbender'ın hayat verdiği David karakterine odaklanacak. Kontrolden çıkıo kendi çıkarlarına hizmet etmeye başlamış bir android olan David, kendisi için "cesur yeni bir dünya" kurmaya çalışacak. En azından Ridley Scott filmi böyle tanımlıyor. Film şimdilik Alien: Awakening adıyla anılıyor ama nihai ismi bu olmayabilir.

    Alien: Awakening, serinin korku tarafını değil bilim-kurgu tarafını ön plana çıkaracak. Ridley Scott, yapay zekânın doğası üzerine bir film yapma niyetinde görünüyor.

    Ridley Scott'ın LA Times'a yaptığı açıklamalar projenin henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğunu gösteriyor. Bu yüzden şimdilik bir çekim ya da vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak önümüzdeki aylarda bu proje hakkında daha somut haberler almaya başlayabiliriz.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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