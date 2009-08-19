Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM dünyanın en hızlı büyüyen şirketi oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
1
3
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

RIM dünyanın en hızlı büyüyen şirketi oldu
Tam Boyutta Gör

Ürettiği Blackberry cihazlarıyla son yıllarda akıllı telefon pazarında üst sıralara doğru tırmanışa geçen RIM (Research In Motion) ünlü ekonomi dergisi Fortune'un hazırladığı “Dünyanın en hızlı büyüyen 100 şirketi” araştırmasında ilk sırayı alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rapora göre RIM'in geçen 3 senede gelirlerindeki artış %77'lik ,hisse başına karda %84'lük büyüme gösterdi. Blackberry'nin mucidinin Amerika'daki en büyük rakibi Apple ise Fortune'un hazırladığı sıralamada geçen seneye göre 8 sıra birden düşerek 39.sırada yer alabildi.Apple rakibinin aksine son 3 yılda hisse başına kazançta %46'lık,gelirlerindeki artış da % 27'lik büyüme gösterebildi.2.Çeyrek verileri göz önüne alındığında Blackberry Curve (8310, 8320, 8330, 8350i, and 8900) Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu olurken,onu iPhone 3Gs takip etmişti (İlk 5: 1.Blackberry Curve, 2.iPhone 3Gs, 3.Blackberry Pearl, 4.iPhone 3G, 5.Blackberry Bold)

Fortune'un belirlediği listede Android OS ve Chrome OS ile yeni pazarlara açılan Google 68.sırada,depolama çözümleriyle tanınan Western Digital 97.sırada,ünlü alışveriş sitesi Amazon'da 52.sırada yer aldı.


http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortunefastestgrowing/2009/full_list/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pandemic 10 yıl
Hızlı büyüyenler hızlı batarmı acaba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
Acıkcası cok dikkatimi ceken tek nokta var o da sıralama:
1.Blackberry Curve, 2.iPhone 3Gs, 3.Blackberry Pearl, 4.iPhone 3G, 5.Blackberry Bold
Acaba 6. olan nedir bu duruma karsılık :lol:
Ayrıca cidden güzel bir karsılık burdan alıyor Apple, acaba aynısını Microsoft Zune ile yapıcak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uygar2580 10 yıl
Zune nin telefon özelliği varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim