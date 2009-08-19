RIM dünyanın en hızlı büyüyen şirketi oldu

Tam Boyutta Gör

Ürettiği Blackberry cihazlarıyla son yıllarda akıllı telefon pazarında üst sıralara doğru tırmanışa geçen RIM (Research In Motion) ünlü ekonomi dergisi Fortune'un hazırladığı “Dünyanın en hızlı büyüyen 100 şirketi” araştırmasında ilk sırayı alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rapora göre RIM'in geçen 3 senede gelirlerindeki artış %77'lik ,hisse başına karda %84'lük büyüme gösterdi. Blackberry'nin mucidinin Amerika'daki en büyük rakibi Apple ise Fortune'un hazırladığı sıralamada geçen seneye göre 8 sıra birden düşerek 39.sırada yer alabildi.Apple rakibinin aksine son 3 yılda hisse başına kazançta %46'lık,gelirlerindeki artış da % 27'lik büyüme gösterebildi.2.Çeyrek verileri göz önüne alındığında Blackberry Curve (8310, 8320, 8330, 8350i, and 8900) Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu olurken,onu iPhone 3Gs takip etmişti (İlk 5: 1.Blackberry Curve, 2.iPhone 3Gs, 3.Blackberry Pearl, 4.iPhone 3G, 5.Blackberry Bold)

Fortune'un belirlediği listede Android OS ve Chrome OS ile yeni pazarlara açılan Google 68.sırada,depolama çözümleriyle tanınan Western Digital 97.sırada,ünlü alışveriş sitesi Amazon'da 52.sırada yer aldı.

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortunefastestgrowing/2009/full_list/