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RIM'den Mac'lerle tam uyumlu Blackberry: Curve 8520

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,4b
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Shady
Haber Editörü
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RIM'den Mac'lerle tam uyumlu Blackberry: Curve 8520
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2009'un ilk çeyreği itibariyle Blackberry abone sayısının 28.5 Milyona ulaştığını duyuran mobil iletişim devlerinden RIM,Blackberry ailesinin yeni üyesi Curve 8520 diğer adıyla Blackberry Gemini'i tanıttı.Palm Pre'nin iTunes uyumluluğunun tartışıldığı bu dönemde Blackberry ailesinin orta sınıf üyesi Curve 8520,RIM'in MAC'lerle tam uyumlu olan ilk modeli olarak yani Mac kullanıcılarına sunduğu iTunes üzerinde senkronizasyon desteğiyle dikkat çekiyor.

2.64 inç boyutunda ve 320*240 çözünürlüklü ekrana sahip olan Curve 8520'de cihazın kontrolü optik trackpad ve Blackberry'nin klasikleşen QWERTY klavyesinden yapılıyor.Uzun yıllardır Blackberry tercih eden kullanıcıların vazgeçemediği QWERTY klavye sayesinde cihazın asıl amacı olan anlık mesajlaşma rahatlıkla sağlanıyor.Storm'a 802.11b/g kablosuz bağlantı teknolojisini koymayan RIM,8520'e de 3G bağlantı kabiliyetini koymamış.

MPEG-4, H.263, H.264, WMV3,AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, WMA9, WMA9 PRO/WMA 10 medya dosyalarını oynatmasına rağmen 256 MB dahili hafıza ile gelen 8520'de hafızanın kullanıcının isteğine göre 16GB'a kadar arttırılmasıda microSD girişi sayesinde sağlanmış.

2 Megapiksel kamera ve dahili A-GPS'inde bulunduğu Blackberry'nin orta sınıf üyesi Curve 8520 5 Ağustos'dan itibaren T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak.Cihazın satış fiyatı ve diğer operatörler tarafından piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise şu anda belli değil.


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jackal73 10 yıl
Bu adamları anlamak mümkün değil.Bir modele wifi koymuyorlar birine 3G.Hepsi bir arada çok az modelleri var(Bold) onlarda iyice eskidi.
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mrcn[KAL] 10 yıl
Blackberry gibi bir telefonda heleki son çıkan modellerinde ya wi-fi olmuyor ya da 3G.Bu nasıl iş ben anlamadım?Ya satmak istemiyorlar ya da operatör baskısı yaşıyorlar.
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