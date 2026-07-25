The Rings of Power 3. sezonuyla geri dönüyor; İlk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), bu yıl bitmeden 3. sezonuyla geri dönecek. Bu yüzden Amazon'un bu yıl Comic-Con'da tanıttığı yapımlarından biri de Rings of Power oldu. Dizinin 11 Kasım'da başlayacak 3. sezonunun ilk fragmanı, Comic-Con sırasında yayınlandı.

The Rings of Power 3. Sezon, Hikâyeyi İleri Sarıyor

The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini göreceğiz.

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Yeni sezonda Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel) ve Robert Aramayo (Elrond) önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara katılan başlıca isimler ise Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Eddie Marsan (Ray Donovan) ve Andrew Richardson olacak.

Dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, üçüncü sezonun da başında bulunuyor. Bu yüzden diziden pek memnun kalmayanlar için yeni sezonda değişen pek bir şey olmayacak.

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