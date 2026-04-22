The Rings of Power 3. sezonuyla geri dönüyor; Yeni sezon için tarih verildi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), bu yıl 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Normalde yeni sezonun 2027'de yayınlanacağı konuşuluyordu. Ancak The Hollywood Reporter'ın edindiği yeni bilgilere göre 2027'ye kadar beklememiz gerekmeyecek; 3. sezon, bu yılın sonlarına doğru izleyicilere sunulacak.

The Rings of Power 3. Sezon Bu Yıl Yayınlanacak

The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini göreceğiz.

Yeni sezonda Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel) ve Robert Aramayo (Elrond) önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara katılan yeni isimler Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Eddie Marsan (Ray Donovan), Andrew Richardson, Zubin Varla ve Adam Young olacak.

Yine Patrick McKay ve J.D. Payne tarafından hazırlanan üçüncü sezonun yönetmenleri.Charlotte Brändström (Shōgun), Sanaa Hamri (The Wheel of Time) ve Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead) olacak. Brändström ve Hamri ilk iki sezonda da çok sayıda bölümü yönetmişti. Schwartz ise 3. sezonda ekibe yeni dâhil oluyor.

