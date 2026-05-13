    The Rings of Power 3. sezonuyla geri dönüyor; Amazon yayın tarihini duyurdu

    Yüzüklerin Efendisi dizisi Rings of Power (Güç Yüzükleri), 3. sezonuyla geri dönüyor. Yayın tarihini resmi olarak açıklayan Amazon, yeni sezondan ilk görseli de paylaştı.

    Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), bu sonbaharda 3. sezonuyla geri dönecek. Amazon, dün yaptığı paylaşımla 3. sezonun yayın tarihini resmi olarak duyurdu: 11 Kasım 2026. Bu duyuruyla birlikte 3. sezondan bir görsel de paylaşıldı.

    The Rings of Power 3. Sezon, Hikâyeyi İleri Sarıyor

    The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini göreceğiz.

    Yeni sezonda Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel) ve Robert Aramayo (Elrond) önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara katılan başlıca isimler ise Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Eddie Marsan (Ray Donovan) ve Andrew Richardson olacak.

    Dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, üçüncü sezonun da başında bulunuyor. Bu yüzden diziden pek memnun kalmayanlar için yeni sezonda değişen pek bir şey olmayacak.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

