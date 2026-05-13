The Rings of Power 3. sezonuyla geri dönüyor; Amazon yayın tarihini duyurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), bu sonbaharda 3. sezonuyla geri dönecek. Amazon, dün yaptığı paylaşımla 3. sezonun yayın tarihini resmi olarak duyurdu: 11 Kasım 2026. Bu duyuruyla birlikte 3. sezondan bir görsel de paylaşıldı.

The Rings of Power 3. Sezon, Hikâyeyi İleri Sarıyor

The Rings of Power, 3. sezona başlarken hikâyede ileri atlamış olacak. Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaştığı 3. sezonda, Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecini göreceğiz.

The Last of Us 3. sezon setinden ilk görseller geldi 2 gün önce eklendi

Yeni sezonda Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel) ve Robert Aramayo (Elrond) önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. 3. sezonda onlara katılan başlıca isimler ise Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Eddie Marsan (Ray Donovan) ve Andrew Richardson olacak.

Dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, üçüncü sezonun da başında bulunuyor. Bu yüzden diziden pek memnun kalmayanlar için yeni sezonda değişen pek bir şey olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Rings of Power 3. sezon yayın tarihi açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: