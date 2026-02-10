Riot Games, 2XKO dövüş oyunu ekibinin neredeyse yarısını işten çıkarıyor

Beklenen oyuncu ilgisi yakalanamadı
Riot Games’in kıdemli yapımcılarından Tom Cannon, yayımladığı blog yazısında alınan kararın arkasındaki temel gerekçeyi ayrıntılı şekilde paylaştı. Cannon’a göre, oyunun PC’den konsollara genişlemesiyle birlikte oyuncu davranışları yakından analiz edildi. Bu süreçte 2XKO’nun sadık ve tutkulu bir çekirdek oyuncu kitlesine ulaştığı ancak genel ilginin ve büyüme ivmesinin mevcut ekip büyüklüğünü uzun vadede destekleyecek seviyeye ulaşmadığı belirtildi.
2XKO, PC tarafında Ekim ayında erken erişim olarak yayınlanmış, konsol sürümleri ise sadece birkaç hafta önce oyuncularla buluşmuştu. Buna rağmen şirket, 2026 yılı için planlanan rekabetçi sezon takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını özellikle vurguluyor. Öte yandan işten çıkarılan çalışanlara yönelik destek paketleri sunulacak. Mümkün durumlarda çalışanların Riot bünyesinde farklı pozisyonlara yerleştirilmesi hedefleniyor.Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/riot-games-is-laying-off-half-of-the-2xko-development-team-215423279.html https://www.riotgames.com/en/news/an-update-on-2xko Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: