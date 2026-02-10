Giriş
    Riot Games, 2XKO dövüş oyunu ekibinin neredeyse yarısını işten çıkarıyor

    Riot Games, ücretsiz dövüş oyunu 2XKO’nun geliştirme ekibini küçültme kararı aldı. Yaklaşık 80 çalışanın etkilendiği işten çıkarma, oyunun beklenen ilgili görmemesiyle ilişkilendiriliyor.

    Riot Games, 2XKO ekibinin neredeyse yarısını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun sektöründe işten çıkarmalar hız kesmeden devam ederken bu kez gündeme gelen isim Riot Games oldu. Şirket, League of Legends evreninde geçen ücretsiz dövüş oyunu 2XKO’nun geliştirme ekibinde önemli bir küçülmeye gittiğini resmen doğruladı. Riot tarafından yapılan açıklamaya göre dünya genelinde yaklaşık 80 çalışanın görevine son verildi. Bu sayı, 2XKO’nun küresel geliştirme ekibinin neredeyse yarısına karşılık geliyor.

    Beklenen oyuncu ilgisi yakalanamadı

    Riot Games’in kıdemli yapımcılarından Tom Cannon, yayımladığı blog yazısında alınan kararın arkasındaki temel gerekçeyi ayrıntılı şekilde paylaştı. Cannon’a göre, oyunun PC’den konsollara genişlemesiyle birlikte oyuncu davranışları yakından analiz edildi. Bu süreçte 2XKO’nun sadık ve tutkulu bir çekirdek oyuncu kitlesine ulaştığı ancak genel ilginin ve büyüme ivmesinin mevcut ekip büyüklüğünü uzun vadede destekleyecek seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

    2XKO, PC tarafında Ekim ayında erken erişim olarak yayınlanmış, konsol sürümleri ise sadece birkaç hafta önce oyuncularla buluşmuştu. Buna rağmen şirket, 2026 yılı için planlanan rekabetçi sezon takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını özellikle vurguluyor. Öte yandan işten çıkarılan çalışanlara yönelik destek paketleri sunulacak. Mümkün durumlarda çalışanların Riot bünyesinde farklı pozisyonlara yerleştirilmesi hedefleniyor.

