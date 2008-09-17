RivaTuner 2.11 kullanıma sunuldu

Donanım severlerin alet çantasında yer alan ve ücretsiz olarak dağıtılan ekran kartı uygulaması RivaTuner'in yeni versiyonu yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra 2.10 versiyonu kullanıma sunulan uygulamanın yeni güncellemeleri içeren 2.11 sürüm numaralı versiyonu da yayınlandı. Detonator ve Forceware sürücüleri için güncellenen veritabanı ve Forceware 177.98 sürücü desteğine ek olarak AMD-ATi'nin RV710-RV730 gpu'ları için deneysel destek ve geliştirilmiş donanım gözlem modülü yeni versiyonun dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.



RivaTuner 2.11'in sürüm notlarına ulaşmak ve indirmek için;

http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.11-download-163.html

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