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RivaTuner 2.11 kullanıma sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,4b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım severlerin alet çantasında yer alan ve ücretsiz olarak dağıtılan ekran kartı uygulaması RivaTuner'in yeni versiyonu yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra 2.10 versiyonu kullanıma sunulan uygulamanın yeni güncellemeleri içeren 2.11 sürüm numaralı versiyonu da yayınlandı. Detonator ve Forceware sürücüleri için güncellenen veritabanı ve Forceware 177.98 sürücü desteğine ek olarak AMD-ATi'nin RV710-RV730 gpu'ları için deneysel destek ve geliştirilmiş donanım gözlem modülü yeni versiyonun dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

RivaTuner 2.11'in sürüm notlarına ulaşmak ve indirmek için;
http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.11-download-163.html


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KANUNI61 11 yıl
cpu patates bende oc yemiyor
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blacksnake03 11 yıl
bu sürümde low level system tweaks bölümü nerede acaba?
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High Level 11 yıl
En iyi overclock ve fan kontrol programı...
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ramdeon 11 yıl
RivaTuner, CPU-Z, GPU-Z, Everest, HWMonitor... Başka ne programlar önerebilirsiniz bana ?
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arda1811 11 yıl
ekran kartım yok işe yaramaz dimi

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VO Photographics 11 yıl
Çok sağlam program!
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