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    Rivian'ın elektrikli kargo aracına daha büyük batarya ve 710 beygirlik versiyon

    Rivian, elektrikli ticari aracına daha büyük batarya ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri ekledi. Yeni versiyonlar, daha uzun ve zorlu teslimat rotalarında kullanım imkanını artırıyor.

    Rivian, elektrikli kargo aracına daha büyük batarya ekledi Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 100 bin araçlık siparişiyle öne çıkan Rivian Commercial Van (RCV), iki önemli güncelleme aldı. Kargo teslimatları için kullanılan elektrikli ticari araç, artık daha yüksek kapasiteli batarya ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. Yeni versiyonların teslimatları ekim ayı başında başladı.

    129 kWsa batarya, yaklaşık 354 km menzil

    ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) sunulan belgelere göre yeni Large batarya paketinin kullanılabilir kapasitesi 129 kWsa. Standart pakette bu değer 90 kWsa seviyesinde bulunuyor. Her iki bataryada da lityum demir fosfat (LFP) hücreler kullanılıyor. Rivian’ın elektrikli ticari araçları 100 kW DC ve 11 kW AC şarjı destekliyor.

    Yalnızca uzun aks mesafeli 700 gövde versiyonunda sunulan büyük batarya, önden çekişli modelde yaklaşık 354 kilometre menzil sağlıyor. Bu, standart bataryalı versiyona göre yaklaşık yüzde 37 artış anlamına geliyor. Dört tekerlekten çekişli seçenekte ise menzilin yaklaşık 322 kilometre olması bekleniyor.

    Çift motorla 710 beygir güç

    Rivian, elektrikli kargo aracına daha büyük batarya ekledi Tam Boyutta Gör
    Yine yalnızca 700 gövdede sunulan dört tekerlekten çekiş seçeneği, arka aksa eklenen ikinci elektrik motoruyla geliyor. İki Enduro motorun toplam gücü 530 kW, yani yaklaşık 710 beygire ulaşıyor. Rivian, yeni seçeneklerle özellikle kırsal bölgelerdeki daha uzun ve zorlu teslimat güzergahlarına ulaşmayı hedefliyor.

    Ancak büyüyen batarya ve ek motor, ağırlığı da artırıyor. Büyük batarya standart paketten yaklaşık 454 kg, arka motor ise yaklaşık 204 kg daha fazla ağırlık getiriyor. Bu nedenle yeni seçenekler değerlendirilirken menzil ve çekiş avantajlarının yanında taşıma kapasitesinin de dikkate alınması gerekiyor.

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