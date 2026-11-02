Rivian'ın elektrikli kargo aracına daha büyük batarya ve 710 beygirlik versiyon

129 kWsa batarya, yaklaşık 354 km menzil
ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) sunulan belgelere göre yeni Large batarya paketinin kullanılabilir kapasitesi 129 kWsa. Standart pakette bu değer 90 kWsa seviyesinde bulunuyor. Her iki bataryada da lityum demir fosfat (LFP) hücreler kullanılıyor. Rivian’ın elektrikli ticari araçları 100 kW DC ve 11 kW AC şarjı destekliyor.
Yalnızca uzun aks mesafeli 700 gövde versiyonunda sunulan büyük batarya, önden çekişli modelde yaklaşık 354 kilometre menzil sağlıyor. Bu, standart bataryalı versiyona göre yaklaşık yüzde 37 artış anlamına geliyor. Dört tekerlekten çekişli seçenekte ise menzilin yaklaşık 322 kilometre olması bekleniyor.
Çift motorla 710 beygir güç
Ancak büyüyen batarya ve ek motor, ağırlığı da artırıyor. Büyük batarya standart paketten yaklaşık 454 kg, arka motor ise yaklaşık 204 kg daha fazla ağırlık getiriyor. Bu nedenle yeni seçenekler değerlendirilirken menzil ve çekiş avantajlarının yanında taşıma kapasitesinin de dikkate alınması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: