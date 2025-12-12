Giriş
    Rivian, eller serbest sürüş sistemini ve yapay zeka asistanını duyurdu

    Rivian, ilk Autonomy and AI Day etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğin en öne çıkan duyurularından biri şirketin otonom sürüş sistemi Rivian Autonomy Platform oldu. İşte etkinlikteki duyurular...

    Rivian, eller serbest sürüş sistemini ve AI asistanını duyurdu Tam Boyutta Gör
    ABD'Li elektrikli araç üreticisi Rivian, ilk Autonomy and AI Day etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğin en öne çıkan duyurularından biri şirketin Rivian Autonomy Platform oldu. Şirket, uçtan uca yapay zeka destekli bir sistem kullanan platform ile Seviye 4 otonom sürüşe ulaşmayı hedefliyor.

    SAE’ye göre Seviye 4, Waymo taksileri gibi belirli koşullar altında tamamen sürücüsüz araç anlamına geliyor. Şu anda piyasadaki hiçbir otomobil bu seviyede bir otonom sürüş sunmuyor. Şirket, yeni platformuyla uzun vadede bu hedefe ulaşmayı planlıyor.

    Evrensel Eller Serbest Sürüş

    Bu platformun ilk getirisi Universal Hands-Free (UHF) olacak. Rivian’ın otoyollarda sunduğu eller serbest sürüşü, harita gereksinimini kaldırarak çizgileri belirgin tüm yollara taşıyan bir sistem. Rivian’a göre bu, ABD ve Kanada’da yaklaşık 5,6 milyon km yol demek. Bu yollarda sistem şeritleri takip edip öndeki araçla mesafeyi ayarlayacak.

    UHF, gelecek yıl başında çıkacak olan Autonomy+ adlı abonelik paketiyle sunulacak. Bu özellik için tek seferlik 2.500 dolar veya aylık 49,99 dolar ödemek gerekecek.

    Rivian’ın Büyük Dil Modeliyle eğitildi

    Rivian yetkilileri, Autonomy Platform’un OpenAI’nin GPT-4'ü gibi Büyük Dil Modelleri (LLM) mantığıyla çalışan bir yapay zeka tarafından eğitildiğini söylüyor. Bu sistem, Rivian sürücülerinden toplanan verileri kullanıyor (örneğin zorlu kavşaklar, aracın kafasının karıştığı anlar veya çarpışmaya ramak kalan durumlar) ve bunları LTE ya da WiFi üzerinden şirkete geri gönderiyor. Bu veriler daha sonra modeli iyileştirmek için kullanılıyor.

    Yani Tesla’nın Full Self-Driving ve Autopilot için kullandığı uçtan uca eğitim yaklaşımına benziyor. Ancak Rivian radar gibi Tesla’nın kullanmadığı sensörlere sahip olsa da, sistemi henüz o kadar gelişmiş değil. Örneğin, trafik ışıklarında sürücünün kendisi durması gerekiyor. Fakat daha fazla veri toplandıkça sistemin gelişmesi bekleniyor.

    Sesli yapay zeka asistanı: Rivian Assistant

    Şirket ayrıca doğal konuşmayı anlayan bir yapay zeka asistanı da duyurdu. Rivian Assistant adı verilen bu sistem, gelecek yılın başında hem birinci hem ikinci nesil R1 araçlara geliyor.

    Sesli asistan, çeşitli LLM’lerin dijital becerilerinden yararlanarak soruları yanıtlıyor ve araçtaki işlevleri kontrol edebiliyor. Ayrıca dış uygulamalarla da entegre olabiliyor. Örneğin Google Takvim ile etkinlik oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/781537/rivian-autonomy-day-l4-ai/ https://rivian.com/autonomy
