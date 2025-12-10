Elektrikli otomobil üreticisi Rivian, kendi yapay zekasını geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rivian, iki yıla yakın süredir üzerinde çalıştığı kendi yapay zeka asistanını son aşamaya getiriyor. Bu projenin şirketin Volkswagen ile yürüttüğü milyarlarca dolarlık teknoloji ortaklığından tamamen bağımsız ilerletildiğinin de altı çiziliyor. Henüz tüketicilere ne zaman sunulacağı açıklanmasa da Rivian’ın yazılım biriminin başındaki Wassym Bensaid, yılın başlarında yaptığı bir görüşmede hedeflerinin yıl sonu olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Rivian’ın 11 Aralık’ta başlayacak AI & Autonomy Day kapsamında yeni bilgiler paylaşması bekleniyor. Rivian’ın bu adımı, temel modelleri geliştiren büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka girişimlerinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir döneme denk geliyor.

Araç sistemine tam entegrasyon

Rivian’ın geliştirdiği çözüm, bir sohbet botu mantığının çok ötesine geçerek araçtaki tüm kontrol sistemleriyle doğrudan entegre olabilen kapsamlı bir mimariye dayanıyor. Şirket, en başından itibaren modelden ve platformdan bağımsız çalışabilen esnek bir yapı kurmaya odaklandı. Palo Alto’daki ekip, yapay zeka modellerinin yanı sıra kontrol çatışmalarını yöneten yazılım katmanlarını da geliştirerek bugünün “agentic framework” yaklaşımına benzeyen araç içi platformu oluşturdu.

Yeni asistan, farklı görevler için özelleştirilmiş modellerin bir arada çalıştığı hibrit bir AI mimarisine sahip. Sistemin bir bölümü doğrudan araç üzerinde çalışan edge AI ile yönetilirken, daha yüksek işlem gücü gerektiren süreçler cloud AI üzerinden işleniyor. Bu yapı, hem esnek hem de kişiselleştirilebilir bir kullanıcı deneyiminin temelini oluşturuyor. Ayrıca mimaride tüm modelleri koordine ederek görev dağılımının tutarlı şekilde işlenmesini sağlayan bir katman da bulunuyor.

Yapay zeka asistanı, Rivian’ın son yıllardaki dikey entegrasyon stratejisinin önemli bir parçası. Şirket, 2024’te R1T ve R1S modellerinin batarya paketinden elektrik mimarisine kadar kritik bileşenlerini baştan tasarlamıştı. Volkswagen ile olan iş birliği ise yalnızca elektrik mimarisi ve bilgi-eğlence altyapısına odaklanıyor. Bu ortak girişimin ilk çözümlerinin 2027 itibarıyla Volkswagen Grubu araçlarında kullanılması planlanıyor.

