    Rivian, Uber için 50.000 robotaksi üretecek

    Elektrikli araç üreticisi Rivian ile ulaşım platformu Uber, otonom taşımacılık alanında önemli bir iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Rivian, Uber için 50 bin adede kadar robotaksi üretecek.

    Elektrikli araç üreticisi Rivian ile ulaşım platformu Uber, otonom taşımacılık alanında önemli bir iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Rivian, Uber için 50 bin adede kadar robotaksi üretecek. Bu iş birliğinin toplam değerinin 1,25 milyar dolara kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

    İş birliği, Uber’ın Rivian’a yapacağı yatırımla desteklenecek. Şirket ilk aşamada yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirirken, toplam tutar belirli teknolojik hedeflerin tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde artırılacak.

    Projenin merkezinde Rivian’ın henüz piyasaya çıkmamış olan R2 SUV modeli yer alıyor. Planlara göre Uber veya iş ortakları, ilk etapta 10 bin adet tam otonom araç satın alacak. İlerleyen yıllarda ise bu sayı, 2030’dan itibaren kullanılabilecek opsiyonla birlikte 40 bin ek araçla genişletilebilecek.

    İlk olarak 2028 yılında hizmete girecek

    Robotaksilerin ilk olarak 2028 yılında San Francisco ve Miami’de hizmete girmesi planlanıyor. Daha sonra sistemin kademeli olarak büyütülerek ABD, Kanada ve Avrupa’da toplam 25 şehre yayılması hedefleniyor.

    Tüm araçlar yalnızca Uber uygulaması üzerinden hizmet verecek ve sürücüsüz, yani tam otonom (Level 4) sürüş yeteneklerine sahip olacak şekilde geliştirilecek. Bu da Uber’ın gelecekte insan sürücülere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Anlaşma, robotaksi pazarında rekabetin hız kazandığı bir dönemde geldi. Uber, kendi otonom sürüş teknolojisini geliştirmek yerine farklı üreticilerle iş birlikleri kurarak platformunu merkez haline getirmeyi hedeflerken, Rivian için bu ortaklık hem finansal destek hem de büyük ölçekli bir müşteri anlamına geliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

