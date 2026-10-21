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    Iron Man'den gerçek dünyaya: Robert Downey Jr, AR gözlükleri geliştiren SPECS'e katıldı

    Robert Downey Jr., Iron Man karakterinde de gördüğümüz teknoloji vizyonunu bu kez beyaz perde dışına taşıyor. Ünlü oyuncu, yeni nesil artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri için göreve başladı.

    Robert Downey Jr, AR gözlükleri geliştiren SPECS'e katıldı Tam Boyutta Gör
    Snapchat'in çatı şirketi Snap, artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri geliştirdiği SPECS markası için dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Şirket, özellikle Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Iron Man karakteriyle gönülleri kazanan Robert Downey Jr.'ı SPECS'in Onursal Müşteri Deneyimi Direktörü (CCEO) olarak görevlendirdi.

    Downey Jr., bu görev kapsamında gözlükler için yeni kullanım alanları geliştirilmesine, özgün içerikler hazırlanmasına ve donanım iş birliklerine katkıda bulunacak. Ünlü oyuncu ayrıca SPECS'in sunduğu teknolojik imkânları kullanıcılara daha anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde sunmayı hedefleyen kısa videolarda da yer alacak. Nitekim bunların ilk örnekleri şimdiden paylaşıldı.

    Robert Downey Jr., SPECS'in Özelliklerini Uygulamalı Olarak Gösterecek

    SPECS, dijital içerikleri fiziksel dünyayla bir araya getiren artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri geliştiriyor. Gözlüklerin içine yerleştirilen bir bilgisayar sistemiyle çalışan bu cihazlar, kullanıcıların ellerini ve seslerini kullanarak dijital deneyimlerle etkileşime girmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ayrı bir ekrana bakmak zorunda kalmadan dijital içerikleri çevrelerindeki dünyaya taşıyabiliyor. Snap'in tamamen kendisine ait bir iştiraki olan SPECS'in hedefi bu teknolojiyi iletişim, eğlence ve iş gibi farklı alanlarda kullanılabilir hâle getirmek.

    Robert Downey Jr.'ın yeni görevi de bu teknolojinin potansiyelini daha geniş bir kitleye anlatmaya odaklanıyor. Yaklaşık 20 yıldır artırılmış gerçeklik teknolojileriyle ilgilendiğini belirten oyuncu, bugüne kadar piyasaya çıkan pek çok giyilebilir teknoloji ürününü denediğini ancak SPECS'ten ilk 40 saniye içinde etkilendiğini söylüyor.

    Snap CEO'su Evan Spiegel de Downey Jr.'ın şirkete katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken oyuncunun yaklaşık 20 yıldır bu teknolojinin geleceğini hayal ettiğini ve artık bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışacaklarını belirtti. İş birliğinin tanıtımı, bu gece NBA'de Bew York Knicks ile Philadelphia 76ers arasında oynanacak sezon açılışı maçı sırasında televizyonda yayımlanacak.

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