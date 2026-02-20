Roblox'a ABD'de dava açıldı: "Çocukları pedofiller için kolay hedef haline getiriyor"

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çocuk istismarı olaylarının yaşanması nedeniyle 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime engellenen Roblox, bu kez de ABD'de ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Özellikle çocuklar ve ergenler arasında son derece popüler olan platform, çocukları pedofiller ve diğer saldırganlar için kolay hedef hâline getirmekle suçlanıyor.

Los Angeles County Yönetimi, Roblox'a Dava Açtı

ABD’nin en kalabalık bölgelerinden biri olan Los Angeles County yönetimi, Roblox’a karşı dava açtığını duyurdu. Dava dosyasında, şirketin platformu çocuklar için güvenli bir alan olarak pazarladığı ancak gerçekte yeterli içerik moderasyonu sağlamadığı ve yaş doğrulama sistemlerinin amacına uygun şekilde çalışmadığı öne sürülüyor. Los Angeles County tarafından açılan davada, kamu düzenini bozma ve Kaliforniya’nın yanıltıcı reklam yasalarını ihlal etme suçlamaları yer alıyor.

Yetkililere göre platformun tasarımı, çocukları çevrim içi istismarcılar için “kolay hedef” hâline getiriyor. Özellikle kullanıcıların kendi oyunlarını ve deneyimlerini oluşturabildiği, avatarlar üzerinden etkileşime girebildiği ve sohbet edebildiği sistemin, kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebildiği iddia ediliyor. Dava dilekçesinde, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yeterince denetlenmediği, yaş kısıtlamalarının etkin biçimde uygulanmadığı ve platformda karşılaşılabilecek uygunsuz içerik ile cinsel istismar risklerinin kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 144 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olan Roblox’un kullanıcı kitlesinin yüzde 40’tan fazlası 13 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu oran, platformdaki güvenlik açıklarının potansiyel etkisini daha da kritik hale getiriyor.

Roblox, Türkiye'de şirket kurdu: Erişim engeli kalkabilir! 1 ay önce eklendi

Roblox, Türkiye Pazarına Geri Dönmeye Çalışıyor

Roblox cephesi ise suçlamaları reddediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, platformun güvenlik odağında inşa edildiği, zararlı içerik ve iletişimleri tespit etmek için gelişmiş denetim sistemleri kullanıldığı ve kullanıcıların sohbet üzerinden görsel gönderememesinin özellikle istismar riskini azaltmak için tasarlandığı ifade edildi. Ayrıca kuralları ihlal eden hesaplara karşı hızlı aksiyon alındığı ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığı da belirtildi.

Roblox'un tam da Türkiye'de ofis açıp erişim engellini kaldırtmak için adımlar attığı dönemde açılan bu dava, şirketin başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Roblox'a ABD'de dava açıldı: Çocukları kolay hedefe dönüştürüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: