    Roblox'a ABD'de dava açıldı: "Çocukları pedofiller için kolay hedef haline getiriyor"

    Türkiye'de bir süredir erişime kapalı olan Roblox, bir yandan Türkiye'ye geri dönmeye çalışırken, diğer yandan ABD'de ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Los Angeles County, Roblox'a dava açtı.

    Roblox'a ABD'de dava açıldı: Tam Boyutta Gör
    Çocuk istismarı olaylarının yaşanması nedeniyle 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime engellenen Roblox, bu kez de ABD'de ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Özellikle çocuklar ve ergenler arasında son derece popüler olan platform, çocukları pedofiller ve diğer saldırganlar için kolay hedef hâline getirmekle suçlanıyor.

    Los Angeles County Yönetimi, Roblox'a Dava Açtı

    ABD’nin en kalabalık bölgelerinden biri olan Los Angeles County yönetimi, Roblox’a karşı dava açtığını duyurdu. Dava dosyasında, şirketin platformu çocuklar için güvenli bir alan olarak pazarladığı ancak gerçekte yeterli içerik moderasyonu sağlamadığı ve yaş doğrulama sistemlerinin amacına uygun şekilde çalışmadığı öne sürülüyor. Los Angeles County tarafından açılan davada, kamu düzenini bozma ve Kaliforniya’nın yanıltıcı reklam yasalarını ihlal etme suçlamaları yer alıyor.

    Yetkililere göre platformun tasarımı, çocukları çevrim içi istismarcılar için “kolay hedef” hâline getiriyor. Özellikle kullanıcıların kendi oyunlarını ve deneyimlerini oluşturabildiği, avatarlar üzerinden etkileşime girebildiği ve sohbet edebildiği sistemin, kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebildiği iddia ediliyor. Dava dilekçesinde, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yeterince denetlenmediği, yaş kısıtlamalarının etkin biçimde uygulanmadığı ve platformda karşılaşılabilecek uygunsuz içerik ile cinsel istismar risklerinin kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmadığı belirtiliyor.

    Yaklaşık 144 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olan Roblox’un kullanıcı kitlesinin yüzde 40’tan fazlası 13 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu oran, platformdaki güvenlik açıklarının potansiyel etkisini daha da kritik hale getiriyor.

    Roblox, Türkiye Pazarına Geri Dönmeye Çalışıyor

    Roblox cephesi ise suçlamaları reddediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, platformun güvenlik odağında inşa edildiği, zararlı içerik ve iletişimleri tespit etmek için gelişmiş denetim sistemleri kullanıldığı ve kullanıcıların sohbet üzerinden görsel gönderememesinin özellikle istismar riskini azaltmak için tasarlandığı ifade edildi. Ayrıca kuralları ihlal eden hesaplara karşı hızlı aksiyon alındığı ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığı da belirtildi.

    Roblox'un tam da Türkiye'de ofis açıp erişim engellini kaldırtmak için adımlar attığı dönemde açılan bu dava, şirketin başını ağrıtacak gibi görünüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

