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    Roblox'ta kan kaybı sürüyor: Bir yılda yüzde 70 değer kaybetti

    Geçtiğimiz yıl 152 milyon aktif kullanıcıyla zirvesini yaşayan Roblox, bu yıl ise adeta çöküşe geçmiş durumda. Neredeyse her alanda düşüş yaşaya şirket bir yılda yüzde 70 değer kaybetti.

    Roblox'ta kan kaybı sürüyor: Bir yılda yüzde 70 değer kaybetti Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Türkiye'de daha çok erişim engeliyle gündeme gelen Roblox, dünya genelinde ise yaşadığı kan kaybıyla konuşuluyor. Zira şirket son bir yıl içinde adeta serbest düşüşe geçmiş durumda. Şirket, sadece bir yılda yüzde 70 değer kaybetti. Yaşanan bu düşüş şirketin değerinden 70 milyar dolar sildi.

    Yıllardır her çeyrekte kullanıcı sayısını biraz daha artıran Roblox, son mali çeyrek raporunda ise beklentilerin altında kaldı. Zirvesini yaşadığı 2025'te 152 milyon kullanıcıya ulaşan Roblox, son çeyrekte ise 123 milyonda kaldı. Diğer yandan oyuncuların platformda geçirdiği sürenin de düşmeye başlaması, bir süredir devam eden kan kaybını daha da kötü hâle getirdi.

    Roblox, Düşüşü Viral Olacak Bir Oyun Çıkmamasına Bağlıyor

    Roblox yönetimi yaşanan bu düşüşü son dönemde platformda hit denebilecek bir oyunun çıkmamasına bağlıyor. Oyuncuların kendileri için daha az gelir üreten oyunlarda vakit geçirmesi, şirketin kazancını kötü etkilerken, yeni kullanıcı çekilmesini de güçleştirdi.

    Şirket bunda geçtikleri yeni öneri algoritmasının da payı olduğunu söylüyor. Mevcut kullanıcı kitlesini elinde tutmayı önceleyen şirket, bunun için kullanıcıları uzun süre platormda tutacak oyunları ön plana çıkarmayı başladı. Bu değişiklik hedefine ulaşmış olsa da şirketin kısa vadede kazancını etkiledi. En azından Roblox'un iddiası bu yönde.

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