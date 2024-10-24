Roblox, çocukların güvenliğini sağlayacak yeni kuralları duyurdu

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformu Roblox, Ağustos ayından beri Türkiye’de erişime kapalı. Yasaklanma nedeni; platformdaki içeriklerin çocuklar için güvenli olmaması, istismara neden olacak cinsel içerikli paylaşımların yer alması ve eşcinselliğe özendiren online etkinliklerin düzenlemesi olarak gösteriliyor. Roblox, erişim engeline itiraz etse de karar uygulanmaya devam ediyor. Roblox’a birkaç ülkede daha çok güvenli bir platform olarak bakılmıyor.
Roblox, içerik etiketi sistemine geçecek
Roblox’un çocukları korumada ne kadar başarısız olduğuna dikkat çeken son raporların ardından platformu daha güvenli hale getirecek yeni ebeveyn kontrolleri duyuruldu. 13 yaşından küçük kullanıcılar, belirli sohbet özelliklerine erişmek için ebeveyn izni almak zorunda kalacak. 9 yaşından küçük kullanıcılar da belli içerikleri deneyimleyebilmek için ebeveynlerinin iznini almak zorunda.
Yeni ebeveyn hesabı geliyor
Roblox, ayrıca ebeveynlerin çocuklarını platformda yönetmelerine olanak tanıyan yeni hesap türü ekliyor. Ebeveynler, hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlayabilecek. Böylece ebeveyn kontrollerini güncelleyebilecek ve çocuklarının günlük ekran süresi ve platformdaki arkadaşları gibi Roblox kullanımlarına ilişkin bilgilere erişebilecek. Bu değişikliklerin yanı sıra Roblox, ebeveynlerin hesapta değişiklik yapmak için PIN belirlemesine veya çocuğun hesabının oyun içi sohbetler göndermesini engellemek veya yalnızca "her yaş için" tasarlanmış deneyimlere erişmekle sınırlamak için hesap kısıtlamalarını kullanmasına izin vermeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu