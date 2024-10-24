Tam Boyutta Gör Roblox, ergenlik öncesi çocukların erişimini sınırlayacak ve ebeveynlere çocuklarının platformda ne yaptıklarına ilişkin daha fazla kontrol imkanı verecek yeni güvenlik protokollerini devreye alıyor.

Roblox, erişim engelinin kalkarsa Türkiye'de ofis açacak 22 sa. önce eklendi

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformu Roblox, Ağustos ayından beri Türkiye’de erişime kapalı. Yasaklanma nedeni; platformdaki içeriklerin çocuklar için güvenli olmaması, istismara neden olacak cinsel içerikli paylaşımların yer alması ve eşcinselliğe özendiren online etkinliklerin düzenlemesi olarak gösteriliyor. Roblox, erişim engeline itiraz etse de karar uygulanmaya devam ediyor. Roblox’a birkaç ülkede daha çok güvenli bir platform olarak bakılmıyor.

Roblox, içerik etiketi sistemine geçecek

Roblox’un çocukları korumada ne kadar başarısız olduğuna dikkat çeken son raporların ardından platformu daha güvenli hale getirecek yeni ebeveyn kontrolleri duyuruldu. 13 yaşından küçük kullanıcılar, belirli sohbet özelliklerine erişmek için ebeveyn izni almak zorunda kalacak. 9 yaşından küçük kullanıcılar da belli içerikleri deneyimleyebilmek için ebeveynlerinin iznini almak zorunda.

Yeni ebeveyn hesabı geliyor

Roblox, ayrıca ebeveynlerin çocuklarını platformda yönetmelerine olanak tanıyan yeni hesap türü ekliyor. Ebeveynler, hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlayabilecek. Böylece ebeveyn kontrollerini güncelleyebilecek ve çocuklarının günlük ekran süresi ve platformdaki arkadaşları gibi Roblox kullanımlarına ilişkin bilgilere erişebilecek. Bu değişikliklerin yanı sıra Roblox, ebeveynlerin hesapta değişiklik yapmak için PIN belirlemesine veya çocuğun hesabının oyun içi sohbetler göndermesini engellemek veya yalnızca "her yaş için" tasarlanmış deneyimlere erişmekle sınırlamak için hesap kısıtlamalarını kullanmasına izin vermeyecek.

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Roblox, çocukların güvenliğini sağlayacak yeni kuralları duyurdu