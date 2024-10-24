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    Roblox, çocukların güvenliğini sağlayacak yeni kuralları duyurdu

    Bir süredir Türkiye'de yasaklı olan online oyun platformu Roblox, 13 yaşından küçük çocuklar için platformu daha güvenli hale getirecek yeni ebeveyn kontrollerini duyurdu.
    roblox yeni çocuk güvenlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Roblox, ergenlik öncesi çocukların erişimini sınırlayacak ve ebeveynlere çocuklarının platformda ne yaptıklarına ilişkin daha fazla kontrol imkanı verecek yeni güvenlik protokollerini devreye alıyor.

    Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformu Roblox, Ağustos ayından beri Türkiye’de erişime kapalı. Yasaklanma nedeni; platformdaki içeriklerin çocuklar için güvenli olmaması, istismara neden olacak cinsel içerikli paylaşımların yer alması ve eşcinselliğe özendiren online etkinliklerin düzenlemesi olarak gösteriliyor. Roblox, erişim engeline itiraz etse de karar uygulanmaya devam ediyor. Roblox’a birkaç ülkede daha çok güvenli bir platform olarak bakılmıyor.

    Roblox, içerik etiketi sistemine geçecek

    Roblox’un çocukları korumada ne kadar başarısız olduğuna dikkat çeken son raporların ardından platformu daha güvenli hale getirecek yeni ebeveyn kontrolleri duyuruldu. 13 yaşından küçük kullanıcılar, belirli sohbet özelliklerine erişmek için ebeveyn izni almak zorunda kalacak. 9 yaşından küçük kullanıcılar da belli içerikleri deneyimleyebilmek için ebeveynlerinin iznini almak zorunda.

    Yeni ebeveyn hesabı geliyor

    Roblox, ayrıca ebeveynlerin çocuklarını platformda yönetmelerine olanak tanıyan yeni hesap türü ekliyor. Ebeveynler, hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlayabilecek. Böylece ebeveyn kontrollerini güncelleyebilecek ve çocuklarının günlük ekran süresi ve platformdaki arkadaşları gibi Roblox kullanımlarına ilişkin bilgilere erişebilecek. Bu değişikliklerin yanı sıra Roblox, ebeveynlerin hesapta değişiklik yapmak için PIN belirlemesine veya çocuğun hesabının oyun içi sohbetler göndermesini engellemek veya yalnızca "her yaş için" tasarlanmış deneyimlere erişmekle sınırlamak için hesap kısıtlamalarını kullanmasına izin vermeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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