    Roblox, Türkiye'de şirket kurdu: Erişim engeli kalkabilir!

    Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden beri erişim engeli uygulanan Roblox, Türkiye'de şirket kurdu. Roblox Türkiye ofisi, erişim engelinin kaldırılması için çalışmalar yürütecek.

    Roblox, Türkiye'de şirket kurdu: Erişim engeli kalkabilir! Tam Boyutta Gör
    Oyun platformu Roblox, çocuk istismarı olaylarının yaşanması nedeniyle 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime engellenmişti. Roblox, erişim engelinin kaldırılması için Türkiye’de şirket kurdu. Roblox Türkiye ofisi yakında açılacak.

    İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) paylaşımına göre Roblox, Türkiye’de “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla şirket kurdu. Şirketin sermayesi 35 milyon TL olarak belirlendi.

    Türkiye’de kurulacak ofisin devreye girmesiyle birlikte Roblox, çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atacak. Türkçe hizmet veren moderatörleri bünyesine katacak. Platformda çocukların olumsuz durum yaşamamasını sağlayacak.

    Roblox’un erişim engeli kalkacak mı?

    Roblox, Türkiye’deki yasal düzenlemelere uyum sağlayarak ve platformda güvenlik tedbirlerini artırarak yeniden erişime açılabilir. Roblox Türkiye ofisi, erişim engelinin kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütecek.

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

