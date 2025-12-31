Roblox, Türkiye'de şirket kurdu: Erişim engeli kalkabilir!

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) paylaşımına göre Roblox, Türkiye’de “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla şirket kurdu. Şirketin sermayesi 35 milyon TL olarak belirlendi.
Türkiye’de kurulacak ofisin devreye girmesiyle birlikte Roblox, çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atacak. Türkçe hizmet veren moderatörleri bünyesine katacak. Platformda çocukların olumsuz durum yaşamamasını sağlayacak.
Roblox’un erişim engeli kalkacak mı?
Roblox, Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyum sağlayarak ve platformda güvenlik tedbirlerini artırarak yeniden erişime açılabilir. Roblox Türkiye ofisi, erişim engelinin kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütecek.