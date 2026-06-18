680 günlük hasret bitti: Roblox, Türkiye’de yeniden erişime açıldı!

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Tam Boyutta Gör Popüler oyun platformu Roblox, çocuklara yönelik uygunsuz içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime engellenmişti. Roblox, bu süreçte çocukların güvenliğine yönelik düzenlemeler yaptı ve tam 680 günün ardından Türkiye’de Roblox’un erişim engeli kalktı. Bugün itibarıyla VPN’siz şekilde Roblox’a girilebiliyor. Yakın zamanda Play Store ve App Store'da da erişimin açılması bekleniyor.

Roblox’a erişim engeli uygulayan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararı kaldırıldı. Bu karar BTK'nın "Site Sorgu" sayfasına henüz düşmedi. Önümüzdeki saatlerde internet servis sağlayıcıları Roblox’u erişime açacak. Öte yandan Roblox’un erişim engeli kaldırılması için Türkiye’de ve ABD’de görüşmeler gerçekleştiren CHP Erzincan Miletvekili Mustafa Sarıgül de Roblox’un açıldığını duyurdu. Sarıgül, “Roblox açıldı, yüzler güldü! Dörtyol’da dondurmalar benden, çocuklar sizden. Hepinizi bekliyorum.” ifadelerini kulandı.

Roblox çocukları nasıl koruyacak? Yeni uygulamalar neler?

Roblox, Türkiye’de yasal mevzuata uyum sağlamak ve oyuncuların taleplerini Türkçe bir şekilde yerine getirmek için Türkiye’de “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla yeni bir şirket kurdu.

Roblox platformunda kullanıcının yaşına göre katmanlı güvenlik sistemi devreye alındı. Kimlik doğrulamasıyla oyuncuların yaşı belirleniyor ve çocuklara daha güvenli bir ortam sunuluyor.

Roblox’un 16 Haziran’da dünya genelinde devreye aldığı yeni sistem şöyle:

Roblox Kids : 5-8 yaş arasındaki çocukların profili Roblox Kids olarak belirleniyor. Bu gruptaki hesaplar, Roblox’ta yalnızca kendi yaşına uygun oyunlara erişebiliyor. Sesli ve yazılı sohbet özellikleri tamamen devre dışı.

: 5-8 yaş arasındaki çocukların profili Roblox Kids olarak belirleniyor. Bu gruptaki hesaplar, Roblox’ta yalnızca kendi yaşına uygun oyunlara erişebiliyor. Sesli ve yazılı sohbet özellikleri tamamen devre dışı. Roblox Select : 9-15 yaş arasındaki gençler bu hesap seviyesine dahil ediliyor. Roblox Kids’e kıyasla kısmen kısıtlanmış içeriklerden oluşan oyun kütüphanesine erişiliyor. İletişim özellikleri ise bulunduğu ülkeye göre varsayılan şekilde aktif veya pasif oluyor. Türkiye’deki varsayılan ayar henüz belli değil.

: 9-15 yaş arasındaki gençler bu hesap seviyesine dahil ediliyor. Roblox Kids’e kıyasla kısmen kısıtlanmış içeriklerden oluşan oyun kütüphanesine erişiliyor. İletişim özellikleri ise bulunduğu ülkeye göre varsayılan şekilde aktif veya pasif oluyor. Türkiye’deki varsayılan ayar henüz belli değil. Gelişmiş Ebeveyn Kontrolü : Yaş doğrulama ve güvenlik araçları güçlendirildi. Ebeveynler çocuklarının platformdaki hareketlerini kısıtlayabiliyor ve daha kapsamlı bir şekilde takip edebiliyor.

: Yaş doğrulama ve güvenlik araçları güçlendirildi. Ebeveynler çocuklarının platformdaki hareketlerini kısıtlayabiliyor ve daha kapsamlı bir şekilde takip edebiliyor. İçerik ve İletişim Kısıtlamaları: Roblox moderatörleri tarafından yazılı ve sesli sohbetlerde daha sıkı denetim uygulanıyor. Uygunsuz kişiler platformdan uzaklaştırılıyor.

Discord müjdesi geldi 1 hf. önce eklendi

Sıra Discord'da

Oyuncuların açılmasını merakla beklediği bir diğer platform olan Discord için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Discord'un açılacağını duyurdu. Discord’un içerik çıkarma noktasında Türkiye’nin istediği kriterlere geldiğini ve açılması noktasında ilgili Bakanlar ile görüşme yaptıklarını, muhtemelen bir müddet sonra erişime açacaklarını belirtti.

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Oyunlar Haberleri

Roblox, Türkiye’de yeniden erişime açıldı! Roblox yasağı kalktı

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