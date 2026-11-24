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Oynat Roblox, üniversitelerle geliştirdiği PixVid adlı yeni yapay zekâ modelini duyurdu. Sıkıştırma katmanını ortadan kaldıran bu yeni mimari, 480p maliyetine 960p çözünürlükte video üretebiliyor. Doğrudan piksel düzeyinde çalışan teknoloji, kullanıcı komutlarına sadece 34 milisaniyede yanıt vererek gecikmeyi neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor ve gerçek zamanlı etkileşim sağlıyor. Henüz koda erişilemeyen projenin şirket içi incelemelerin ardından paylaşılması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Sora, Veo, Wan gibi video üretiminde yaygın olarak kullanılan yapay zekâ modelleri, işlem yükünü azaltmak için videoları doğrudan pikseller üzerinden işlemek yerine önce sıkıştırılmış bir temsil biçimine dönüştürüyor. Bu yaklaşım, modellerin daha az veri işleyerek video üretmesini sağlasa da çözünürlüğün artırılmasını, hareketlerin doğru şekilde işlenmesini ve kullanıcı komutlarına anlık tepki verilmesini zorlaştırabiliyor. Roblox, çeşitli üniversitelerden araştırmacıları da yanına alarak, bu sınırlamaları aşmayı hedefleyen yeni bir video üretim mimarisi geliştirdi. PixVid adı verilen bu sistem, video üretim sürecindeki sıkıştırma katmanını ortadan kaldırarak 480p çözünürlükteki bir videoyla aynı işlem maliyetine 960p video üretebiliyor. Üstelik kullanıcı komutlarına yalnızca 34 milisaniyede tepki verebiliyor.

Roblox'un PixVid modeli, video üretiminde VAE katmanını ortadan kaldırıyor

Başta da belirttiğimiz gibi günümüzdeki gelişmiş video üretim modellerinin büyük bölümü, Variational Autoencoder (VAE) adı verilen bir teknolojiden yararlanıyor. Bu sistem, videodaki her bir kareyi daha küçük bir veri temsiline dönüştürerek yapay zekânın işlemesi gereken veri miktarını azaltıyor. Daha sonra Diffusion Transformer (DiT) adı verilen model, bu sıkıştırılmış veriler üzerinde çalışarak videoyu oluşturuyor. Böylece doğrudan milyonlarca pikseli işlemek yerine çok daha küçük bir veri kümesi üzerinden üretim yapılabiliyor. Ancak bu yaklaşımın bazı önemli dezavantajları bulunuyor. Öncelikle çözünürlüğün iki katına çıkarılması, modelin işlemesi gereken veri miktarını dört katına çıkarıyor. Bu da yüksek çözünürlüklü video üretiminin işlem maliyetini ciddi ölçüde artırıyor. Ayrıca mevcut sistemler, zamansal sıkıştırma nedeniyle birden fazla kareyi tek bir blok hâlinde işliyor. Örneğin dört kareyi bir arada işleyen bir modelde, kullanıcının verdiği yeni bir komutun uygulanabilmesi için mevcut kare bloğunun tamamlanması gerekiyor. Bu durum özellikle hızlı hareketlerin ve anlık kullanıcı kontrollerinin önemli olduğu etkileşimli uygulamalarda gecikmeye yol açıyor.

Tam Boyutta Gör Roblox ve araştırmacıların geliştirdiği PixVid ise bu sorunları farklı bir yaklaşımla çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, açık kaynaklı Wan2.1-14B modelini temel alarak modelin VAE katmanını kaldırdı ve bunun yerine nedensel görüntü oluşturma katmanı (causal convolutional detailer head) ekledi. Böylece model, sıkıştırılmış video temsilleri yerine doğrudan piksel uzayında çalışabiliyor. Bu yaklaşımda Diffusion Transformer mimarisi korunurken, görüntülerin piksellere dönüştürülmesi ve ayrıntıların oluşturulması için yeni bir katman kullanılıyor.

PixVid'in en dikkat çekici avantajlarından biri, çözünürlük artışını ek işlem maliyeti oluşturmadan gerçekleştirebilmesi. Araştırmacılar, modelin görüntüleri işlerken kullandığı yama (patch) boyutunu 16 x 16 pikselden 32 x 32 piksele çıkararak aynı sayıda token ile iki kat daha yüksek çözünürlük elde etmeyi başardı. Normalde 832 x 480 çözünürlüğündeki bir videoda her kare için 30 x 52 token işleyen model, 1664 x 960 çözünürlüğünde de aynı token sayısını koruyabiliyor. Geleneksel sıkıştırılmış modellerde aynı çözünürlük artışı, token sayısını dört katına çıkarırken dikkat mekanizmasının işlem maliyetini de ciddi ölçüde artırıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılara göre PixVid, 1,3 milyon video klibiyle gerçekleştirilen ince ayar sürecinin ardından 20 bin eğitim adımında orijinal Wan2.1-14B modelinin kalitesine ulaşmayı başardı. Üstelik VBench performans testinde 84,78 puan alarak orijinal modelin 84,05 puanlık sonucunu da geride bıraktı. Modelin bir diğer avantajı ise hareketlerin korunması. Özellikle derinlik bilgisi kullanılarak gerçekleştirilen kontrollü video düzenleme testlerinde PixVid, kaynak videodaki hareketlerin yüzde 98'ini korurken sıkıştırılmış uzayda çalışan modellerde bu oran yüzde 83 seviyesinde kaldı.

PixVid, oyun gibi gerçek zamanlı etkileşim gerektiren projelere çok uygun





PixVid'in çözmeye çalıştığı bir diğer önemli sorun ise video üretimindeki gecikme. Mevcut modellerin birden fazla kareyi tek bir blok olarak işlemesi, kullanıcıdan gelen yeni komutların ekrana yansımasını geciktiriyor. Örneğin dört karelik bloklar hâlinde çalışan ve saniyede 30 kare üreten bir modelde, yeni bir komutun uygulanması için yaklaşık 133 milisaniye beklemek gerekebiliyor. Bu da özellikle kullanıcının klavye veya kontrolcü üzerinden sürekli yön verdiği etkileşimli ortamlarda belirgin bir gecikme yaratıyor. PixVid ise videoyu dört veya daha fazla karelik bloklar yerine tek tek kareler hâlinde üretiyor. Bunu mümkün kılan nedensel evrişim başlığı, mevcut kareyi oluştururken yalnızca önceki iki karenin özelliklerinden yararlanıyor. Önceki karelere ait veriler bellekte tutulduğu için her yeni kareyi oluşturmak adına tüm sürecin baştan yürütülmesi gerekmiyor. Böylece model, kullanıcıdan gelen yeni bir komutu bir sonraki karede uygulayabiliyor.

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Araştırmacıların yaptığı testlerde PixVid, tek bir NVIDIA B200 GPU üzerinde saniyede 29,4 kare üretim hızına ulaşırken, kontrol girdisinden ekrana yansıyan gecikmeyi 495 milisaniyeden 34 milisaniyeye düşürdü. Bu da sistemin yalnızca daha yüksek çözünürlüklü videolar üretmekle kalmayıp gerçek zamanlı etkileşime de çok daha uygun olduğunu gösteriyor.

Roblox'un bu çalışması, özellikle kullanıcıların komutlarıyla şekillenen yapay zekâ destekli oyun dünyaları açısından önemli bir potansiyel taşıyor. Çünkü geleneksel video üretim modelleri genellikle önceden belirlenmiş komutlarla video oluştururken PixVid, kullanıcının hareketlerine ve anlık tercihlerine çok daha hızlı karşılık verebilecek bir altyapı sunuyor.

PixVid'in kodları henüz yayımlanmış değil. Ekip, açık kaynak olarak paylaşılmadan önce şirket içi inceleme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

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Roblox yapay zekası PixVid, 480p maliyetine 960p video üretiyor

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