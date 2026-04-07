RoboCop dizisi geliyor: Amazon'dan resmi onayı aldı

RoboCop Dizisinin Yapımcısı James Wan
İlk haberlerini 2024 yılında almaya başladığımız RoboCop dizisini Peter Ocko (Lodge 49) yazıyor. Dizinin yapımcılığını ise ünlü yönetmen James Wan (The Conjuring, Aquaman) üstleniyor.
Proje henüz senaryo aşamasında olduğu için başrolde kimin yer alacağı ya da hikâyede ne gibi değişiklikler yapılacağı gibi detaylar şimdilik netleşmiş değil. Ancak Amazon'un artık resmi onayı vermiş olması, projenin yakında çok daha somut bir hâ alacağının habercisi.
Paul Verhoeven imzalı 1987 yapımı orijinal film, yakın gelecekte geçiyor ve bir operasyon sırasında ağır yaralanan polis memuru Alex Murphy'ye odaklanıyor. OCP adlı dev şirketin teknolojik imkânlarıyla yarı insan yarı makine bir asayiş birimine dönüştürülen Murphy, "RoboCop" adıyla sokaklara dönerken bir yandan şehri suçtan arındırmaya çalışıyor, bir yandan da silinen anılarına rağmen insani kimliğini ve adalet arayışını sürdürüyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz