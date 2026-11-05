Roborock F25 Steam incelemesi - Buharla derin temizlik!

Bu videoda Roborock F25 Steam incelemesi ile karşınızdayız. Peki 25.000 Pa emiş gücü, 180°C ısıtıcı çıkış sıcaklığına sahip buhar teknolojisi ve otomatik fırça temizleme sistemiyle Roborock F25 Steam gerçekten başarılı bir ıslak kuru süpürge mi? İyi seyirler!
Bu videoda Roborock F25 Steam incelemesi ile karşınızdayız. Peki 25.000 Pa emiş gücü, 180°C ısıtıcı çıkış sıcaklığına sahip buhar teknolojisi ve otomatik fırça temizleme sistemiyle Roborock F25 Steam gerçekten başarılı bir ıslak kuru süpürge mi? İyi seyirler!