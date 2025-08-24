Roborock H50 Pro dikey süpürge uzun kullanım süresi ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir robot süpürgeleri ile sektörde kendisine haklı bir yer edinen Roborock markası yavaş yavaş dikey süpürge segmentine de ağırlık vermeye başladı. Roborock H50 Pro iddialı özelliklerle geliyor.

Roborock H50 Pro özellikleri ve fiyatı

Roborock H50 Pro dokuz konili siklon sistemi sayesinde tozları etkili bir şekilde ayırarak temizlik yapıyor. 260AW ana motorun yanında 17000Pa gücü olan bir toz toplama motoru de yer alıyor. Böylece güç kaybı olmadan çok derin bir temizlik yapılabiliyor.

2.5 litrelik toz torbası gümüş iyon antibakteriyel kaplamaya sahip ve hijyeni muhafaza ederken tozların yüzde 99’ını yakalayabiliyor. Torbadaki özel sıkıştırma teknolojisi sayesinde 90 gün boyunca boşaltma gerektirmiyor.

8 katmanlı filtre ve H13 HEPA filtresi olan cihaz 0.1 mikro metreye kadar partikülleri yakalıyor ve alerjenlerin yüzde 99.9’unu elimine edebiliyor. Motorize fırça dakikada 6000 kere titreşerek zeminlerdeki alerjenlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

5200mAh batarya tek şarjda 80 dakikalık kullanım sağlayabiliyor. Böylece 260 metrekarelik alan temizlenebiliyor. Gövde 30 bin düşüşe, 50 bin kıvrılmaya ve 5000 temizlik döngüsüne dayanıklı. Roborock H50 Pro dikey süpürge 278$ fiyat etiketine sahip.

