Roborock’un şarjlı dikey süpürgesi H60 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu

Ülkemizde robot süpürgeleriyle bilinen Roborock’un şarjlı dikey süpürge ailesi olan H60 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. H60 serisinin düz versiyonu olan Roborock H60 ve daha yetenekli versiyonu olan Roborock H60 Hub Ultra, Türkiye pazarında boy gösterecek. H60 Hub Ultra modeli 24.999 TL’ye satışa çıktı.
Roborock H60 Hub Ultra özellikleri neler?
Roborock’un en güçlü kablosuz süpürgelerinden biri olan Roborock H60 Hub Ultra, 210 AW emiş gücü sunuyor. Otomatik toz boşaltma ve şarj istasyonu ile birlikte geliyor. 3 litrelik toz torbası bulunan istasyon sayesinde 100 güne kadar kesintisiz temizlik yapılabiliyor. Tek şarjla 90 dakika kullanım süresi vaat ediyor.
Süpürgede JawScrapers Hibrit Fırça sistemi mevcut. Bu fırça sistemi saçların dolanmasını önlüyor. Kauçuk ve yumuşak fiberin bir arada olduğu bu başlığı hem sert zeminlerde hem de halılarda kullanabiliyorsunuz. Bu başlıkta zemini yeşil LED ışıkla aydınlatma özelliği mevcut. 140 derece geniş açıyla zemine yeşil ışık vererek tozları açığa çıkarmaya yarıyor.
H60 Hub Ultra ile birlikte JawScrapers Hibrit Fırça, motorlu mini başlık, 2’si 1 arada aralık fırçası geliyor.
