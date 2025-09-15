Roborock’un şarjlı dikey süpürgesi H60 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Ülkemizde robot süpürgeleriyle bilinen Roborock’un şarjlı dikey süpürge ailesi olan H60 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. H60 serisinin düz versiyonu olan Roborock H60 ve daha yetenekli versiyonu olan Roborock H60 Hub Ultra, Türkiye pazarında boy gösterecek. H60 Hub Ultra modeli 24.999 TL’ye satışa çıktı.

Roborock H60 Hub Ultra özellikleri neler?

Roborock’un en güçlü kablosuz süpürgelerinden biri olan Roborock H60 Hub Ultra, 210 AW emiş gücü sunuyor. Otomatik toz boşaltma ve şarj istasyonu ile birlikte geliyor. 3 litrelik toz torbası bulunan istasyon sayesinde 100 güne kadar kesintisiz temizlik yapılabiliyor. Tek şarjla 90 dakika kullanım süresi vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Roborock H60 Hub Ultra, H13 HEPA filtre kullanıyor. Böylece 0,3 mikrona kadarki mikroskobik tozların %99,95’ini yakalayarak hava kalitesini koruyor. Teleskopik boru sayesinde süpürge borusunu boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. LED ekranı kullanarak temizlik modunu değiştirebilir ve pilin yüzde kaç kaldığını görebilirsiniz.

Süpürgede JawScrapers Hibrit Fırça sistemi mevcut. Bu fırça sistemi saçların dolanmasını önlüyor. Kauçuk ve yumuşak fiberin bir arada olduğu bu başlığı hem sert zeminlerde hem de halılarda kullanabiliyorsunuz. Bu başlıkta zemini yeşil LED ışıkla aydınlatma özelliği mevcut. 140 derece geniş açıyla zemine yeşil ışık vererek tozları açığa çıkarmaya yarıyor.

H60 Hub Ultra ile birlikte JawScrapers Hibrit Fırça, motorlu mini başlık, 2’si 1 arada aralık fırçası geliyor.

Roborock H60 özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Roborock H60 adındaki model ise 115 AW emiş gücü sunuyor. Tek şarjla 60 dakikaya kadar temizlik yapıyor. Katlanabilir borusu ile koltuk altlarına girebiliyor. Anti-Tangle adında hem sert zeminde hem de halılarda kullanılabilen başlıkla geliyor. Bu başlık saçların fırçaya dolanmasını önlüyor. LED ekran yerine bu modelde gösterge ışıkları mevcut. Serinin uygun fiyaltı üyesi olan Roborock H60'ın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

