Dünyanın ilk robot kiralama girişimi ile tanışın

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yavaş yavaş evlerimize girmeye hazırlanan robotik teknolojiler haliyle bir araba fiyatına eş değer durumda. Bu teknolojilere yeterli bütçesi olmayan şirketler için kiralama girişimleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Çin’de robot kiralama hizmetlerine büyük bir ilgi var.

Qingtian Rent nedir?

Aralık ayında faaliyete başlayan Qingtian Rent girişimi, işletmelere robotik teknolojiler kiralamayı amaçlıyor. Sadece iki haftada 200 binden fazla işletmenin üye olduğu girişimin günlük kiralama sayısı 200'ü geçmiş durumda. Ağırlıklı olarak bu robotların gösteri yaptığı, kaligrafi yazdığı ve mağazalarda viral anlar oluşturduğu belirtiliyor.

Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çeken girişim on milyonlarca dolarlık fon toplamayı başardı. Girişim bu fonları ulus çapında genişleme ve profesyonel bir hizmet ağı kurulumu için kullanacak. Özellikle Bahar festivali öncesinde oluşması beklenen yoğunluğa bu sayede cevap verilebilecek.

Yeni dönemde mağazacılık, turizm, üretim gibi sektörlerde robot ihtiyacının giderek artacağı tahmin edildiğinden Qingtian Rent ülkede robot kiralamanın Uber'i ya da Didi'si olmayı amaçlıyor. Elbette Çin devletinin de bu alandaki teşvikleri önemli bir destek anlamına geliyor.



