Dünyanın ilk robot kiralama girişimi ile tanışın

Qingtian Rent nedir?
Aralık ayında faaliyete başlayan Qingtian Rent girişimi, işletmelere robotik teknolojiler kiralamayı amaçlıyor. Sadece iki haftada 200 binden fazla işletmenin üye olduğu girişimin günlük kiralama sayısı 200'ü geçmiş durumda. Ağırlıklı olarak bu robotların gösteri yaptığı, kaligrafi yazdığı ve mağazalarda viral anlar oluşturduğu belirtiliyor.
Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çeken girişim on milyonlarca dolarlık fon toplamayı başardı. Girişim bu fonları ulus çapında genişleme ve profesyonel bir hizmet ağı kurulumu için kullanacak. Özellikle Bahar festivali öncesinde oluşması beklenen yoğunluğa bu sayede cevap verilebilecek.
Yeni dönemde mağazacılık, turizm, üretim gibi sektörlerde robot ihtiyacının giderek artacağı tahmin edildiğinden Qingtian Rent ülkede robot kiralamanın Uber'i ya da Didi'si olmayı amaçlıyor. Elbette Çin devletinin de bu alandaki teşvikleri önemli bir destek anlamına geliyor.