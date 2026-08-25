Robot süpürge devinin otomobil rüyası kısa sürdü: Bölüm kapatılıyor

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Robot süpürge ve temizlik teknolojileriyle tanınan Dreame Technology’nin otomotiv dünyasındaki iddialı macerası rüya gibi başladı ancak kabusla sonuçlandı. Ağustos 2025’te resmen duyurulan ve yüksek profilli lansmanlarla gündemden düşmeyen "Starry Sky" (Yıldızlı Gökyüzü) otomotiv projesi, henüz birinci yılını doldurmadan tamamen kapatılıyor.

Ocak 2026’da CES Fuarı’nda sergilenen süper otomobil konsepti ve Nisan ayında San Francisco’da tanıtılan roket destekli "Nebula Next 01 Jet Edition" ile dikkatleri üzerine çeken marka, otomotiv birimini tasfiye etme kararı aldı. Zirve döneminde yaklaşık 1.000 kişiyi istihdam eden departmanda, Mayıs ayında başlayan toplu işten çıkarmaların ardından geriye sadece borçları kapatmak ve yasal tasfiye süreçlerini yürütmek üzere birkaç personel kaldı.

Bu süper otomobilde roket var: 0-100’ü 1 saniyenin altında! 3 ay önce eklendi

Kamuoyuna "sivil havacılık standartlarında devrim" olarak pazarlanan Nebula Next 01, akılalmaz teknik verileriyle otomotiv basınını uzun süre meşgul etmişti. Araç için 0,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma gibi oldukça radikal iddialar ortaya atılmıştı. Üstelik araçta 450 Wh/kg üzeri enerji yoğunluğuna sahip sülfür bazlı tamamen katı hal batarya ile 550 km üzeri CLTC menzili sunulacağı belirtiliyordu.

Tam Boyutta Gör Ancak işin perde arkası çok geçmeden ortaya çıktı. Eski çalışanların Çin basınına yaptığı açıklamalara göre projenin amacı bir otomobil üretmekten ziyade pazarlama şovları yapıp fon ve yatırım toplamaktı. CES Fuarı’nda sergilenen ilk "süper otomobilin" bir şasisinin dahi bulunmadığı ve stantta uzaktan kumandayla yürütüldüğü ifşa oldu. Şirketin San Francisco'da gövde gösterisi yaptığı "Roket Araba" modelinin ise Şanghaylı bir maket şirketinden birkaç milyon yuana satın alınıp üzerine görsel efekt katacak iticiler eklenmiş boş bir fiber gövdeden ibaret olduğu anlaşıldı.

Tersine işleyen çalışma mantığı

Eski çalışanlar, şirketteki operasyonel mantığın tamamen ters çalıştığını belirtti. Ar-Ge için bütçe ayırmak yerine çalışanlara önce dışarıdan fon veya yatırım bulma zorunluluğu getirildiği, Ar-Ge bütçelerinin ancak bu fonlar sağlandıktan sonra onaylandığı aktarıldı. Şirketin otomobil üretmek yerine yüksek maaş ve şişirilmiş unvanlarla rakip markalardan yetenek transfer edip finansman kovalamaya odaklandığı ifade edildi.

Çöküşü hızlandıran en büyük etken ise yerel hükümet yetkililerinin müdahalesi oldu. Yatırım fonlarının ve devlet teşviklerinin usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin başlatılan incelemeler, şirketin finansal hareket alanını tamamen kısıtladı.

Öz kaynaklara zorunlu dönüş

Yaşanan skandalların ardından Dreame CEO’su Yu Hao, kuluçka projelerin neredeyse tamamını iptal ederek şirketi yeniden ana faaliyet alanlarına döndürdü. Şirket bundan böyle yalnızca dört temel alana odaklanacak: Süpürge sistemleri, çim biçme robotları, iki tekerlekli elektrikli araçlar ve "Magic Atom" adını verdikleri insansı robotlar.

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Robot süpürge devinin otomobil rüyası kısa sürdü

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