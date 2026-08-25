Robot süpürge devinin otomobil rüyası kısa sürdü: Bölüm kapatılıyor

Ocak 2026’da CES Fuarı’nda sergilenen süper otomobil konsepti ve Nisan ayında San Francisco’da tanıtılan roket destekli "Nebula Next 01 Jet Edition" ile dikkatleri üzerine çeken marka, otomotiv birimini tasfiye etme kararı aldı. Zirve döneminde yaklaşık 1.000 kişiyi istihdam eden departmanda, Mayıs ayında başlayan toplu işten çıkarmaların ardından geriye sadece borçları kapatmak ve yasal tasfiye süreçlerini yürütmek üzere birkaç personel kaldı.
Kamuoyuna "sivil havacılık standartlarında devrim" olarak pazarlanan Nebula Next 01, akılalmaz teknik verileriyle otomotiv basınını uzun süre meşgul etmişti. Araç için 0,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma gibi oldukça radikal iddialar ortaya atılmıştı. Üstelik araçta 450 Wh/kg üzeri enerji yoğunluğuna sahip sülfür bazlı tamamen katı hal batarya ile 550 km üzeri CLTC menzili sunulacağı belirtiliyordu.
Tersine işleyen çalışma mantığı
Eski çalışanlar, şirketteki operasyonel mantığın tamamen ters çalıştığını belirtti. Ar-Ge için bütçe ayırmak yerine çalışanlara önce dışarıdan fon veya yatırım bulma zorunluluğu getirildiği, Ar-Ge bütçelerinin ancak bu fonlar sağlandıktan sonra onaylandığı aktarıldı. Şirketin otomobil üretmek yerine yüksek maaş ve şişirilmiş unvanlarla rakip markalardan yetenek transfer edip finansman kovalamaya odaklandığı ifade edildi.
Çöküşü hızlandıran en büyük etken ise yerel hükümet yetkililerinin müdahalesi oldu. Yatırım fonlarının ve devlet teşviklerinin usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin başlatılan incelemeler, şirketin finansal hareket alanını tamamen kısıtladı.
Öz kaynaklara zorunlu dönüş
Yaşanan skandalların ardından Dreame CEO’su Yu Hao, kuluçka projelerin neredeyse tamamını iptal ederek şirketi yeniden ana faaliyet alanlarına döndürdü. Şirket bundan böyle yalnızca dört temel alana odaklanacak: Süpürge sistemleri, çim biçme robotları, iki tekerlekli elektrikli araçlar ve "Magic Atom" adını verdikleri insansı robotlar.Kaynakça http://auto.ce.cn/auto/gundong/202608/t20260824_3167252.shtml https://carnewschina.com/2026/08/25/dreame-abandons-car-business-the-0-9s-0-100-km-h-and-450-wh-kg-solid-battery-model-turns-out-to-be-a-dream/ https://www.yicai.com/news/103329520.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim