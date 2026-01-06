Giriş
    Robot süpürge üreticisi Dreame süper otomobil yaptı: 1.876 beygirlik canavar

    Robot süpürgeleriyle tanınan Dreame, ilk elektrikli süper otomotibiliyle otomotiv dünyasına iddialı bir giriş yaptı. 1.876 beygirlik Kosmera Nebula 1, performansıyla rakiplerine gözdağı veriyor.

    Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi Tam Boyutta Gör
    Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 teknoloji fuarı, otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren sürpriz bir prömiyere sahne oldu. Genellikle robot süpürgeleri ile tanıdığımız Çinli teknoloji devi Dreame, ilk elektrikli süper otomobil konsepti Kosmera Nebula 1'i gözler önüne çıkardı.

    Yeni model, açıklanan teknik verileriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi. Araçta bulunan dört adet elektrik motoru, toplamda 1.399 kW (yaklaşık 1.876 beygir) güç üretiyor. Bu devasa güç, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.8 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

    Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi Tam Boyutta Gör
    CES 2026'da ilan edilen bu performans verileri gerçekten etkileyici. Zira fuarda görücüye çıkan Nebula, Xiaomi SU7 Ultra (1.97 saniye) ve GAC Hyptec SSR (1.9 saniye) gibi iddialı rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Fuar alanında sergilenen yeşil renkli konsept bizi karbon fiber ağırlıklı gövde yapısıyla karşıladı.

    Dış tasarımda göze çarpanlar

    Aracın dış tasarımında L-şeklinde farlar, altı kollu jant tasarımı, sarı fren kaliperleri ve geniş arka kanat (spoyler) dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısımda boydan boya uzanan stop lambaları ve çift katmanlı difüzör gözden kaçmayan detaylar arasında. Süper otomobilde gizli kapı kolları mevcut. Bu henüz Çin'deki güncel yasal standartlarla tam örtüşmese de Dreame, bu tasarımla küresel pazarları hedeflediğini gösteriyor.

    Dreame, otomobil dünyasına gireceğini ilk kez 2025 yılının Ağustos ayında duyurmuştu. Şirket, bu hamlesiyle sadece bir gösteriş yapmak niyetinde değil. Global büyüme hedefleri doğrultusunda Berlin'de yeni bir fabrika kurmak için Fransız bankacılık devi BNP Paribas ile iş birliği yapıyor.

    Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi Tam Boyutta Gör
    Fuar standında sergilenen aracın iç mekanı henüz gösterilmedi. Daha önce seri üretim versiyonunun hangi isimle çıkacağı konusunda belirsizlikler vardı. Dreame, aracın nihai adının Kosmera Nebula 1 olacağını duyurdu. Çinli şirket, ilk seri üretim otomobilini 2027’de piyasaya sürmeyi planlıyor.
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

