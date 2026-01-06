Robot süpürge üreticisi Dreame süper otomobil yaptı: 1.876 beygirlik canavar

Yeni model, açıklanan teknik verileriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi. Araçta bulunan dört adet elektrik motoru, toplamda 1.399 kW (yaklaşık 1.876 beygir) güç üretiyor. Bu devasa güç, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.8 saniyede ulaşmasını sağlıyor.
Dış tasarımda göze çarpanlar
Aracın dış tasarımında L-şeklinde farlar, altı kollu jant tasarımı, sarı fren kaliperleri ve geniş arka kanat (spoyler) dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısımda boydan boya uzanan stop lambaları ve çift katmanlı difüzör gözden kaçmayan detaylar arasında. Süper otomobilde gizli kapı kolları mevcut. Bu henüz Çin'deki güncel yasal standartlarla tam örtüşmese de Dreame, bu tasarımla küresel pazarları hedeflediğini gösteriyor.
Dreame, otomobil dünyasına gireceğini ilk kez 2025 yılının Ağustos ayında duyurmuştu. Şirket, bu hamlesiyle sadece bir gösteriş yapmak niyetinde değil. Global büyüme hedefleri doğrultusunda Berlin'de yeni bir fabrika kurmak için Fransız bankacılık devi BNP Paribas ile iş birliği yapıyor.