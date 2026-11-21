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Oynat Robot süpürge seçerken sadece emiş gücüne bakmak yanıltıcı olabilir. Temizlik performansında Pascal değerinin yanı sıra hava akışı ve toz toplama oranı da belirleyicidir. Sert zeminlerde düşük güç yeterliyken, halı ve evcil hayvan tüylerinde yüksek güç gerekir. Örneğin, 35 bin Pa güce sahip Dreame X60 Ultra gibi yeni modeller, özel fırçalarıyla en zorlu kirleri bile kolayca temizler. Doğru modeli seçerek evinizde zahmetsiz bir temizlik sağlayabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Robot süpürge seçerken, emiş gücü bakılması gereken ilk şeylerden biridir. Bu rehberde, emiş gücünün temizleme performansını nasıl etkilediğini, hangi temel faktörlerin önemli olduğunu ve eviniz için doğru robot süpürge modelini nasıl seçeceğinizi öğreneceksiniz.

Hangi robot süpürgeyi almalıyım? 1 hf. önce eklendi

Robot süpürgede emiş gücü nedir 🌪️

Tam Boyutta Gör Emiş gücü, robot süpürgenin toz ve dökülenleri zeminden ne kadar etkili bir şekilde aldığını ifade eder. Genellikle pascal (Pa) cinsinden ifade edilir ancak gerçek temizleme performansı hava akışına ve toz toplama oranına da bağlıdır. Bunlar, süpürgenin gerçek ev koşullarında havayı ne kadar iyi hareket ettirdiğini ve dökülen şeyleri ne kadar iyi yakaladığını yansıtır. Robot süpürge ve paspasın emiş gücünü anlamak için üç temel faktöre bakmakta fayda var:

Pascal (Pa)

Pascal, yaygın olarak Pa olarak bilinir ve emiş basıncını ölçmek için kullanılan birimdir. Robot süpürgelerde kir ve döküntüleri zeminden kaldırmak için kullanılan kuvveti gösterir. Birçok standart model yaklaşık 15000 ila 20000 Pa arasında değişirken, bazı yüksek performanslı seçenekler Dreame X60 Ultra Complete gibi bunun çok ötesine geçer. Örneğin; Dreame X60 Ultra Complete Robot Süpürge, 35.000 Pa Vormax emiş gücü ile piyasadaki en yüksek emiş gücüne sahip robot süpürgelerden biridir.

Hava Akışı (Airflow)

Hava akışı, robot süpürgenin temizlik sırasında çekebileceği hava miktarını ifade eder. Bu önemlidir çünkü süpürge havayı verimli bir şekilde hareket ettiremezse, emme basıncı tek başına yeterli olmaz. Güçlü hava akışına sahip robot elektrikli süpürge, daha fazla kiri kaldırıp toz haznesine taşıyabilir. Bu nedenle, en iyi temizlik sonucu genellikle emme basıncı ve hava akışı arasındaki dengeden gelir.

Toz Toplama Oranı (DPU)

Toz Toplama Oranı ya da DPU, robot süpürgenin temizlik sırasında zemindeki kiri ne kadar iyi alabildiğini ifade eder. Gerçek performansa bakmanın daha pratik yolu olarak, bu oran, süpürme işleminden sonra geride kalan kir miktarı ile toplanan kir miktarı karşılaştırılarak ölçülür. Daha yüksek DPU genellikle robot süpürgenin toz, kum ve diğer kiri toplama konusunda daha iyi bir iş çıkardığı anlamına gelir.

Robot süpürgede emiş gücü kaç olmalıdır 🤔

Tam Boyutta Gör Robot süpürgede iyi emiş gücü, zemine, kir türüne ve temizlik ihtiyacına bağlıdır. Genelde, karışık zeminlerde rutin temizlik için 2.500 ila 6.000 Pa arası iyi sonuç verirken, gerçek sonuçlar hava akışına, fırça tasarımına, sızdırmazlığa ve halı güçlendirme gibi özel özelliklere de bağlıdır. İster evcil hayvan tüyleri için robot süpürge, ister uzun saçlar için robot süpürge arıyor olun, emiş gücü aralığını ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz faydalı olacaktır:

Robot süpürge ideal emiş gücü Kullanım alanı Önerilen emiş gücü Sert zeminler ve hafif günlük temizlik 1.500 ila 2.500 Pa Karışık zeminler (parke ve kısa tüylü halı) 2.500 ila 4.000 Pa Evcil hayvan tüyleri ve orta tüylü halı 4.000 ila 6.000 Pa Kalın halılar ve derinlemesine temizlik 6.000 ila 8.000+ Pa

Pascal, hızlı karşılaştırmalar için faydalı olabilir ancak tek başına yanıltıcı olabilir. Pa değerinin ötesine bakılmalıdır. Doğru model, zemin tipinize uygun olmalı, verimli hava akışı ve fırça tasarımına sahip olmalı, evcil hayvan sahiplerini ve alerjisi olanları desteklemeli, kendi kendini boşaltma özelliğiyle emiş gücünü korumalı, pil ömrü ve gürültü arasında denge kurmalı ve tutarlı temizlik için engellerin etrafında sorunsuz bir şekilde hareket edebilmelidir.

Güçlü emiş gücüne sahip en iyi robot süpürge: Dreame X60 Ultra Complete 💯

Tam Boyutta Gör Dreame X60 Ultra Complete’in merkezinde yer alan 35.000 Pa emiş gücü, sert zeminlerdeki günlük kalıntılardan halılarda biriken kirlere kadar farklı temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Özellikle evin sık kullanılan alanlarında, güçlü süpürme performansını günlük rutininizin bir parçasına dönüştürüyor.

Bu gücü tamamlayan CarpetForce sistemi, halı temizliğine odaklanıyor. HyperStream dolanma önleyici ikili fırça ise saç ve tüylerin toplanmasını desteklerken fırça çevresindeki dolanmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Güçlü emiş ve gelişmiş fırça sistemi birlikte çalışarak temizlik performansını üst seviyeye çıkarıyor.

Üstelik bu güç, 7.95 cm ultra ince tasarımla buluşuyor. Alçalabilen LDS sensörü sayesinde uygun yüksekliğe sahip mobilyaların altına erişebilen robot süpürge, göz önünde olmayan alanların temizliğini de kolaylaştırıyor. Proaktif akıllı aydınlatma, zor fark edilen kirlerin algılanmasına yardımcı oluyor.

Süpürmenin ardından 15 N basınç uygulayan ısı korumalı çift döner paspas, zemin bakımını tamamlıyor. İstasyonda 100°C sıcak suyla paspas yıkama özelliği de temizlik sonrasındaki bakım yükünü hafifletiyor.

Sabah evden çıkarken ya da akşam dinlenmeye hazırlanırken, temizlik için ayrıca zaman ayırmak istemediğiniz anlar olur. Günlük rutininizde güçlü bir yardımcıya yer açarak kendinize ve sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Emiş gücü en yüksek robot süpürgelerden biri olan Dreame X60 Ultra Complete Robot Süpürge, 35.000 Pa Vormax benzersiz emiş gücü kapasitesinin yanında FlexiAdapt 8.8cm'ye kadar eşik aşma özelliği, ısı korumalı paspas pedleri ve çift döner paspası, ultra ince tasarımı, gelişmiş halı temizleme özellikli HyperStream dolanma önleyici ikili fırçası, proaktif akıllı aydınlatma ile kir algılama sistemiyle piyasadaki en dikkat çekici model.

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