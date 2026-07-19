Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SharkNinja robot süpürgelerde kritik açık

    SharkNinja robot süpürgelerde keşfedilen kritik bir açık bu cihazların güvenliğini bir kez daha sorgulamamıza yol açtı. Güvenlik açığı sunucu taraflı.           

    SharkNinja Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda robot süpürgelerin kolay bir şekilde siber saldırıya uğrayarak kamera görüntülerini kaydettiğine ya da kullanıcılarına sesli mesajlar gönderdiğini duymuştu. Şimdi benzer bir durum SharkNinja robot süpürgelerinde yaşanıyor.

    Robot süpürgelere dikkat

    Bir güvenlik araştırmacısı tarafından paylaşılan analize göre Shark marka bazı robot süpürge modellerinde bulunan kritik bir güvenlik açığı, siber saldırganların cihazların kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyabiliyor.

    Kritik açık bir dijital sertifika politikasından kaynaklanıyor. Söz konusu açık sayesinde saldırganların, bir cihazdan elde edilen sertifikayı kullanarak diğer Shark robot süpürgelerine yetkisiz erişim sağlayabildiği ifade ediliyor.

    Bu yetkisiz erişim ile robot süpürgenin kamera görüntülerine erişmek, cihazın hareketlerini kontrol etmek, ev haritalarını görüntülemek ve kayıtlı Wi‑Fi bilgilerini ele geçirmek gibi işlemler mümkün oluyor. Sorunun temelinde ise cihaz politikalarının belirli bir süpürgeye özel olarak sınırlandırılmamış olması yatıyor. Bu durum, aynı bulut altyapısını kullanan diğer cihazlara yönelik yetkisiz komut gönderilmesinin önünü açıyor.

    Güvenlik açığı Mart ayında SharkNinja şirketine bildirilmiş ancak henüz bir cevap gelmemiş. Ayrıca açığın kapatılması için güncellemeye gerek olmadığı sadece sunucu tarafında yapılacak düzenlemeyle ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor. Şimdilik SharkNinja sahiplerinin robot süpürgeyi Wi-Fi ağından ayırması tek çözüm yolu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone aramada fotoğraf çıkmıyor zyxel vmg3312-b10b siemens wg52a203tr rubenis klima subwoofer yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Cyborg 15 A13UC-2087XTR
    MSI Cyborg 15 A13UC-2087XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum