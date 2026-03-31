Robotlar, çölün ortasında 100 MW’lık güneş paneli kurdu

Tam Boyutta Gör ABD’deki Mojave Çölü’nde yenilenebilir enerji sektöründe robotik otomasyonun geldiği nokta gözler önüne serildi. AES’in Bellefield güneş enerjisi tesisinde Maximo robotları, toplamda 100 megavatlık güneş paneli kurulumunu başarıyla tamamladı. Bunun, büyük ölçekli enerji projelerindeki en kapsamlı robot uygulamalarından birisi olduğu belirtiliyor.

Maximo’nun Version 3.0 robotları insan ekiplerin tek başına ulaşamayacağı hızlarda panel yerleştirme kapasitesi sunuyor. Robot destekli ekipler, saatte kişi başı 24 fotovoltaik modülü kurabiliyor ve makineler, dakikada bir panel montaj hızına ulaşıyor. Aktarılanlara göre bu performans, geleneksel kurulumlara göre iki kat daha verimli.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli nokta ise Maximo’nun robotlarını Nvidia ve Amazon Web Services’in bulut altyapıları üzerinde geliştirip optimize etmiş olması. Nvidia’nın AI altyapısı, Omniverse simülasyon kütüphaneleri ve Isaac Sim robotik geliştirme platformu kullanılarak robot hareketleri dijital ortamda modellenip test edildi. Böylece robotlar sahada test edilmeden dijital ortamda yeteneklerini geliştirdi.

Öte yandan Bellefield tesisi, nihai olarak 1 gigavatın üzerinde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde tasarlanıyor. Enerji piyasaları, Orta Doğu’daki devam eden krizler ve azalan fosil yakıt stokları nedeniyle dalgalı bir görünüm sergilerden çoğu ülke daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapıyor.

