Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya’nın yeni robotları, eski EV bataryalarını inceleyip işe yarayacakları ayıklıyor

    Almanya’da geliştirilen yeni robotik sistem, eski elektrikli araç bataryalarını analiz ederek yeniden kullanılabilecek hücreleri ayırıyor ve kritik hammaddelerin geri kazanılmasını sağlıyor.

    Almanya’nın yeni robotları, eski EV bataryalarını inceleyip işe yarayacakları ayıklıyor Tam Boyutta Gör
    Bugün çoğu lityum iyon batarya, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Ancak mevcut geri dönüşüm süreçleri genellikle bataryaların tamamen boşaltılmasını ve ardından parçalanmasını gerektiriyor. Bu yöntem, güvenlik açısından gerekli görülse de aslında hâlâ kullanılabilir durumda olan batarya hücrelerinin ziyan olmasına yol açıyor. Özellikle elektrikli araç bataryalarında bulunan lityum, nikel ve kobalt gibi kritik hammaddelerin giderek daha stratejik hâle gelmesi, araştırmacıları bu bataryaları yalnızca parçalayarak geri dönüştürmek yerine mümkün olduğunca yeniden değerlendirebilecek yöntemler geliştirmeye yöneltiyor. Almanya’da geliştirilen yeni bir robotik sistem de tam olarak bu soruna çözüm olmayı hedefliyor.

    Almanya’daki Fraunhofer IPA araştırma ekibi tarafından geliştirilen bu yeni sistem, eski elektrikli araç bataryalarını otomatik olarak analiz ederek hangi hücrelerin yeniden kullanılabileceğini, hangilerinin yenilenerek tekrar değerlendirilebileceğini, hangilerinin ise tamamen geri dönüştürülmesi gerektiğini belirleyebiliyor. Almanya Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı (BMFTR) tarafından desteklenen proje, elektrikli araç bataryalarının mevcut geri dönüşüm süreçlerinden çok daha verimli şekilde işlenmesini amaçlıyor.

    Robotlar, Hücrenin Durumuna Göre Aksiyon Alıyor

    Araştırmacıların dikkat çektiği en önemli sorunlardan biri, kullanılmış elektrikli araç bataryalarının hâlâ önemli miktarda artık voltaj taşıyor olması. Bu durum, geri dönüşüm sırasında ciddi güvenlik riskleri yaratıyor. Bu yüzden mevcut tesislerde bataryalar genellikle işlem öncesinde tamamen boşaltılıyor. Ancak bu “derin deşarj” süreci, aslında hâlâ çalışabilecek durumda olan hücrelerin geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesine sebep oluyor. Fraunhofer IPA tarafından geliştirilen yeni robotik platform ise her batarya hücresine aynı işlemi uygulamak yerine, hücrenin gelecekte nasıl değerlendirileceğine göre farklı bir süreç izliyor. Eğer hücre geri dönüştürülecekse tamamen boşaltılıyor; ancak yeniden kullanım veya yenileme için uygun görülen hücreler kontrollü biçimde belirli bir şarj seviyesine getiriliyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, hem daha fazla batarya hücresinin kurtarılmasını sağlayabilir hem de atık miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

    Sistem yalnızca bataryaların şarj durumunu yönetmekle de sınırlı değil. Platform; otomatik temas sistemleri, gerçek zamanlı batarya analizi, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve uyarlanabilir deşarj teknolojilerini tek bir entegre yapı altında birleştiriyor. Geliştirilen robotik hücre sistemi, batarya paketlerini güvenli şekilde sökerek hücre seviyesine kadar ayrıştırabiliyor ve hücre terminallerini test için erişilebilir hâle getirebiliyor.

    Projede yalnızca yeniden kullanım değil, kritik hammaddelerin daha verimli şekilde geri kazanılması da önemli bir rol oynuyor. Tamamen geri dönüştürülmesi gereken bataryalar için geliştirilen otomatik sökme ve hücre açma teknolojileri, bataryaları su bazlı geri dönüşüm süreçlerine uygun hâle getiriyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, geleneksel geri dönüşüm tekniklerine kıyasla çok daha fazla kritik materyalin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amway hakkında gerçekler far cry 3 türkçe yama ps5 mi pc mi banyoya sıcak su neden az gelir soğuk espriler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum