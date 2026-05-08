Almanya’nın yeni robotları, eski EV bataryalarını inceleyip işe yarayacakları ayıklıyor

Tam Boyutta Gör Bugün çoğu lityum iyon batarya, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Ancak mevcut geri dönüşüm süreçleri genellikle bataryaların tamamen boşaltılmasını ve ardından parçalanmasını gerektiriyor. Bu yöntem, güvenlik açısından gerekli görülse de aslında hâlâ kullanılabilir durumda olan batarya hücrelerinin ziyan olmasına yol açıyor. Özellikle elektrikli araç bataryalarında bulunan lityum, nikel ve kobalt gibi kritik hammaddelerin giderek daha stratejik hâle gelmesi, araştırmacıları bu bataryaları yalnızca parçalayarak geri dönüştürmek yerine mümkün olduğunca yeniden değerlendirebilecek yöntemler geliştirmeye yöneltiyor. Almanya’da geliştirilen yeni bir robotik sistem de tam olarak bu soruna çözüm olmayı hedefliyor.

Almanya’daki Fraunhofer IPA araştırma ekibi tarafından geliştirilen bu yeni sistem, eski elektrikli araç bataryalarını otomatik olarak analiz ederek hangi hücrelerin yeniden kullanılabileceğini, hangilerinin yenilenerek tekrar değerlendirilebileceğini, hangilerinin ise tamamen geri dönüştürülmesi gerektiğini belirleyebiliyor. Almanya Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı (BMFTR) tarafından desteklenen proje, elektrikli araç bataryalarının mevcut geri dönüşüm süreçlerinden çok daha verimli şekilde işlenmesini amaçlıyor.

Robotlar, Hücrenin Durumuna Göre Aksiyon Alıyor

Araştırmacıların dikkat çektiği en önemli sorunlardan biri, kullanılmış elektrikli araç bataryalarının hâlâ önemli miktarda artık voltaj taşıyor olması. Bu durum, geri dönüşüm sırasında ciddi güvenlik riskleri yaratıyor. Bu yüzden mevcut tesislerde bataryalar genellikle işlem öncesinde tamamen boşaltılıyor. Ancak bu “derin deşarj” süreci, aslında hâlâ çalışabilecek durumda olan hücrelerin geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesine sebep oluyor. Fraunhofer IPA tarafından geliştirilen yeni robotik platform ise her batarya hücresine aynı işlemi uygulamak yerine, hücrenin gelecekte nasıl değerlendirileceğine göre farklı bir süreç izliyor. Eğer hücre geri dönüştürülecekse tamamen boşaltılıyor; ancak yeniden kullanım veya yenileme için uygun görülen hücreler kontrollü biçimde belirli bir şarj seviyesine getiriliyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, hem daha fazla batarya hücresinin kurtarılmasını sağlayabilir hem de atık miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Sistem yalnızca bataryaların şarj durumunu yönetmekle de sınırlı değil. Platform; otomatik temas sistemleri, gerçek zamanlı batarya analizi, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve uyarlanabilir deşarj teknolojilerini tek bir entegre yapı altında birleştiriyor. Geliştirilen robotik hücre sistemi, batarya paketlerini güvenli şekilde sökerek hücre seviyesine kadar ayrıştırabiliyor ve hücre terminallerini test için erişilebilir hâle getirebiliyor.

Projede yalnızca yeniden kullanım değil, kritik hammaddelerin daha verimli şekilde geri kazanılması da önemli bir rol oynuyor. Tamamen geri dönüştürülmesi gereken bataryalar için geliştirilen otomatik sökme ve hücre açma teknolojileri, bataryaları su bazlı geri dönüşüm süreçlerine uygun hâle getiriyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, geleneksel geri dönüşüm tekniklerine kıyasla çok daha fazla kritik materyalin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

