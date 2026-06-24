Robotlar milyonlarca kuryenin işini elinden alacak: Dönüşüm başladı bile

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ve robotik teknolojilerindeki hızlı ilerleme, iş dünyasında giderek daha fazla endişe yaratıyor. Özellikle otomasyon sistemlerinin daha karmaşık görevleri üstlenmeye başlaması, milyonlarca çalışanın yakın bir gelecekte işini kaybedebileceği yönündeki endişeleri alevlendiriyor. Nitekim bu hafta, yaklaşan bu dönüşüme işaret eden dikkat çekici bir açıklama daha geldi.

Çin'in e-ticaret devi JD.com'un kurucusu Richard Liu, gelecekte şirketin yaklaşık 700 bin teslimat çalışanının yerini robotların alacağını söyledi. Financial Times'ın aktardığına göre Liu, APEC CEO Forumu'nda yaptığı konuşmada, paket teslimatlarının er ya da geç robotlar tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Ancak şirket bünyesindeki yüz binlerce çalışanın işsiz kalmasını istemediğini de vurguladı.

JD.com, Kuryelerini Robot Bakımı Gibi Farklı Mesleklere Yönlendirmeyi Planlıyor

Bu geçiş sürecine hazırlık yapan JD.com, teslimat çalışanlarını farklı alanlarda istihdam edebilmek için yaklaşık 120 okul ile anlaşma yaptı. Şirket, özellikle robot bakım ve onarımı gibi yeni meslekler için eğitim programları düzenlemeyi planlıyor.

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Liu, bu dönüşümün ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir takvim paylaşmadı. Ancak açıklamaları, dünyanın en büyük lojistik ağlarından birine sahip olan JD.com'un teslimat süreçlerinde insan gücünden robotlara geçişi kaçınılmaz gördüğünü ortaya koyuyor.

Çin ve ABD gibi ülkeler bu dönüşüme öncülük ediyor olsa da kesinlikle bu konuda yalnız değiller. Buralarda başlayan bu dönüşümün zamanla tüm dünyaya yayılması kaçınılmaz. Sadece JD.com'un bile 700 bin kuryeyi gözden çıkarabildiği bir gelecekte, dünya genelinde milyonlarca kuryenin ve mavi yaka çalışanın işinden olması neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

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Robotlar milyonlarca kuryenin işini elinden alacak

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