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Oynat Robotik dünyasında bu hafta iki büyük yenilik birden yaşandı. Robbyant imzalı LingBot-Touch, evrensel yapısıyla robotlara hassas bir dokunma duyusu kazandırıyor. Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen Flash ALOHA ise yalnızca 50 fiziksel gösterimle robotlara hızlıca yeni görevler öğretebiliyor. Her iki sistem de çevreyle etkileşimi kolaylaştırıyor. Açık kaynak olarak yayımlanan bu çalışmalar, yapay zekâlı robotların gelişimini hızlandıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda robotik ve yapay zekâda eş zamanlı olarak yaşanan atılım, insansı robotların yavaş yavaş hayatımıza girmesinin önünü açtı. Nitekim özellikle Çin ve Japonya gibi ülkelerde robotların yavaş yavaş gündelik hayata entegre edildiğine şahit oluyoruz. Ancak özellikle insansı robotlar, henüz hayal edilen seviyeden uzaktalar. Bu robotları sınırlayan en büyük engellerden biri, çevreleriyle kurdukları fiziksel etkileşimde yaşadıkları sorunlar. Robotlar çevrelerini algılama ve duruma göre reaksiyon verme konusunda hızla gelişiyor olsalar da hâlâ bazı önemli eksiklere sahipler. Ancak bu hafta üst üste gelen iki çalışma, bu engellerin de çok yakında aşılacağına işaret ediyor.

Ant Group bünyesindeki Robbyant, robotlara farklı türdeki dokunma sensörlerini kullanarak çevrelerini hissetme kabiliyeti kazandıran LingBot-Touch modelini açık kaynak olarak yayımlarken, Stanford Üniversitesi araştırmacıları da yalnızca 50 gösterimle karmaşık görevleri öğrenebilen Flash ALOHA sistemini tanıttı.

Robotlara dokunma hissi kazandıran LingBot-Touch yalnızca 21,9 MB boyutunda

Robotların nesneleri başarılı şekilde kavrayabilmesi için yalnızca görsel bilgiye sahip olması yeterli değil. Örneğin bir robotun yumurtayı kırmadan tutabilmesi, bir anahtarı kilide tam olarak yerleştirebilmesi veya bir şişenin kapağını açabilmesi için parmaklarının uyguladığı kuvveti ve nesneyle temasını da algılaması gerekiyor. Ancak robotik alanında bu sorunun çözümünü zorlaştıran önemli bir problem var: Farklı robot ellerinde kullanılan dokunma sensörleri, birbirinden oldukça farklı veriler üretiyor. Bu da bir sensör türüyle eğitilen yapay zekâ modelinin başka bir robot eline aktarıldığında aynı başarıyı gösterememesine neden oluyor.

Robbyant tarafından geliştirilen LingBot-Touch, tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Model, üç farklı dokunma sensörü türünden gelen verileri ortak bir temsil biçimine dönüştürerek farklı robot ellerinde kullanılabilecek evrensel bir dokunsal algılama altyapısı sunuyor. Söz konusu dokunma sensörleri; basınç uygulandığında elektriksel direnci değişen piezorezistif sensörler, temas sırasında yumuşak bir yüzeyin deformasyonunu kamera aracılığıyla görüntüleyen görsel-dokunsal sensörler ve manyetik alan değişimlerini ölçen manyetik sensörlerden oluşuyor.

LingBot-Touch'ın eğitimi için toplam 4.983 saatlik gerçek dokunma verisi kullanıldı. 464.431 görevden ve yaklaşık 1,33 milyar kareden oluşan bu veri seti, farklı sensörlerle donatılmış eldivenleri kullanan insan operatörlerden ve Sharpa Wave robot elleriyle gerçekleştirilen uzaktan kumandalı görevlerden toplandı. Modelin eğitiminde ise JEPA (Joint-Embedding Predictive Architecture) adı verilen mimariden yararlanıldı. Bu yaklaşımda yapay zekâ, sensörlerden gelen ham verileri doğrudan yeniden oluşturmaya çalışmak yerine, verinin gizlenen bölümlerinin ortak bir temsil uzayındaki karşılığını tahmin etmeyi öğreniyor. Böylece farklı sensörlerden gelen dokunsal bilgiler, aynı model tarafından işlenebilecek ortak bir yapıya dönüştürülüyor.

Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise oldukça küçük boyutlu olması. Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak yayımlanan LingBot-Touch'ın Tiny sürümü yalnızca 5,46 milyon parametre içeriyor ve 21,9 MB boyutunda. Small sürümü ise 21,76 milyon parametreyle 87,1 MB yer kaplıyor. Bu sayede dokunma algılama kabiliyetinin robotların mevcut yapay zekâ sistemlerine çok az ek hesaplama yüküyle entegre edilmesi sağlanıyor.

Araştırmacıların gerçek robotlar üzerinde gerçekleştirdiği 26 görevlik testler de modelin potansiyelini ortaya koyuyor. Sharpa Wave ve Robotera XHand1 robot elleriyle gerçekleştirilen deneylerde LingBot-Touch, dört farklı robot kontrol modelinin başarı oranlarını ortalama 13,9 ila 24,8 puan artırdı.

Flash ALOHA, robotlara yalnızca 50 gösterimle görev öğretiyor

Robotların gerçek dünyadaki becerilerini geliştirmeye yönelik bir diğer önemli gelişme ise Stanford Üniversitesi'nden geldi. Flash ALOHA adı verilen sistem, robotlara yeni görevler öğretmek için kullanılan geleneksel uzaktan kumanda yöntemini bir kenara bırakarak doğrudan fiziksel yönlendirmeye dayanıyor. Böylece robotların bir görevi öğrenmesi için gereken gösterimlerin hem daha hızlı hem de daha hassas şekilde toplanması hedefleniyor.

Geleneksel yöntemde bir operatör, robotun hareketlerini uzaktan kumanda benzeri bir sistem üzerinden kontrol ederek ona yapması gereken işi gösteriyor. Ancak bu yöntemde insan hareketlerinin robota aktarılması belirli bir gecikme ve hız sınırına tabi oluyor. Robotun öğrenmesi için kullanılan hareket kayıtları da bu nedenle insan hareketlerine kıyasla daha yavaş kalabiliyor. Flash ALOHA ise operatörün robotun kollarını doğrudan elleriyle hareket ettirmesine imkân tanıyor. Kinestetik öğretim olarak adlandırılan bu yöntemde insan, robotun kollarını fiziksel olarak yönlendirirken eklemlerdeki hareketler doğrudan kaydediliyor.

Stanford ekibinin kullandığı ARX5 robot kolları, geri sürülebilir (backdrivable) bir mekanizmaya sahip. Yani motorlar çalışırken bile kolların insan tarafından fiziksel olarak hareket ettirilmesi mümkün. Bu sayede operatör, bir joystick veya başka bir kontrol arayüzü kullanmak yerine robotun kollarını kendi elleriyle yönlendirerek görevleri gösterebiliyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, veri toplama hızını üç ila dört kat artırabiliyor.

Flash ALOHA'nın en dikkat çekici tarafı ise yalnızca 50 insan gösterimiyle karmaşık görevleri öğrenebilmesi. Sistem, havaya atılan bir topu veya havluyu yakalamak gibi hızlı refleks gerektiren görevlerin yanı sıra bir pili yuvasına yerleştirme, şort katlama, bardakları ayırma ve yemek masasını toplama gibi işleri de gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar, bu görevlerin insan hızına yakın bir tempoda otonom olarak tamamlanabildiğini belirtiyor.

Sistemin bunu başarabilmesinde, eğitim sırasında toplanan verilerin işlenme biçimi de önemli rol oynuyor. Kamera görüntülerinde operatörün elleri yapay zekâ yardımıyla maskelenerek robotun kendi hareketlerine odaklanması sağlanıyor. Ayrıca kaydedilen hareketler yumuşatılarak robotun öğrendiği görevleri daha tutarlı şekilde uygulaması hedefleniyor. Böylece robot, insan operatörün ellerini veya görüntüdeki diğer hareketleri taklit etmek yerine doğrudan kendi eklemlerinin hareketleri üzerinden görevleri öğrenebiliyor.

Flash ALOHA'nın bir diğer önemli özelliği de tamamen açık kaynak olarak yayımlanması. Sistemin yazılım kodları MIT lisansı altında GitHub üzerinden paylaşılırken, 3D yazıcılarla üretilebilen tutacakların CAD tasarımları ve donanım kurulum kılavuzları da geliştiricilerin kullanımına açıldı. Böylece diğer araştırmacıların sistemi yeniden oluşturup farklı robotlarda denemesi mümkün hâle geliyor.

Robotların gerçek dünyadaki becerileri için iki önemli engel aşılıyor

LingBot-Touch ve Flash ALOHA, robotik alanında farklı sorunlara odaklansalar da aslında aynı hedefe hizmet ediyor: Robotların insan müdahalesine daha az ihtiyaç duyarak gerçek dünyada karmaşık görevleri yerine getirebilmesi. LingBot-Touch, robotların nesnelerle fiziksel etkileşimlerini anlamasını kolaylaştırırken Flash ALOHA, bu robotlara yeni becerilerin çok daha hızlı öğretilebilmesini sağlıyor. Her iki projenin de açık kaynak olarak paylaşılması, başka ekiplerin de bu teknolojilerden faydalanıp, bu çalışmalara katkı sağlamasını mümkün hâle getirecek.

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Robotların iki büyük eksiği gideriliyor: Dokunma duyusu ve hız

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