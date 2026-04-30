Robotlarla veri merkezi inşa edecek şirket geliyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında yapay zeka odaklı altyapı yatırımları hız kazanırken Japon teknoloji devi SoftBank, veri merkezlerinin inşasını otomatikleştirmeyi hedefleyen yeni bir şirket kurma planı üzerinde çalışıyor. “Roze” adıyla hayata geçirilmesi beklenen bu girişim, yalnızca bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda devasa bir finansal hamle olarak görülüyor.

İnşaat da robotlara emanet

Planlara göre Roze, özellikle ABD’de veri merkezi kurulum süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla geliştirilecek. Bu hedef doğrultusunda şirket, otonom robotlar ve yapay zeka destekli sistemler kullanarak sunucu çiftliklerinin inşasını optimize etmeyi amaçlıyor. Böylece insan gücüne dayalı geleneksel yöntemlerin yerini daha hızlı, daha verimli ve ölçeklenebilir bir model alabilir.

SoftBank’ın bu yeni şirketi için yalnızca operasyonel değil, finansal anlamda da oldukça iddialı hedefleri bulunuyor. Şirket içindeki bazı yöneticiler Roze’nin 2026’nın ikinci yarısında halka arz edilmesini planlarken hedeflenen değerleme ise yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde.

Roze’nin yalnızca sıfırdan kurulacak bir girişim olmayabileceği de gelen bilgiler arasında. SoftBank’ın, mevcut portföyündeki bazı varlıkları bu yeni şirket altında toplaması bekleniyor. Özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise SoftBank’ın geçtiğimiz yıl satın alma anlaşması yaptığı ABB Robotics. Endüstriyel robotik ve otomasyon çözümlerinde dünya liderlerinden biri olan ABB Robotics’in, Roze’nin teknolojik omurgasını oluşturması planlanıyor.

SoftBank’ın bu hamlesi, teknoloji devlerinin endüstriyel otomasyonu hızlandırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da Project Prometheus adlı girişimle sanayi şirketlerini yapay zeka ile dönüştürmeyi hedeflediği biliniyor.

