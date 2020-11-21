Rocket Lab, dev roketini 'paraşütle' uzaydan Dünya'ya getirdi

Uzay sektörünün son yıllarda yükselen şirketlerinden olan Rocket Lab, tekrar kullanılabilirlikte SpaceX'e ilginç bir şekilde rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket dün gerçekleştirilen bir kargo görevinde, Electron isimli roketini yörüngeden Dünya'ya kontrollü bir şekilde geri getirmeyi başardı. Rocket Lab'a bu önemli başarıyı getiren anahtar ekipman ise, 'dev bir paraşüt' oldu.

Rocket Lab sadece iki yıl önce uzay taşımacılığında ilk resmi görevine çıkmıştı. Şirket bu iki yıllık süreçte 15 farklı görev tamamladı ve her bir görevinde farklı bir roket kullandı. Ancak Rocket Lab, tıpkı SpaceX gibi uzayda tekrar kullanılabilirliği savunan bir şirket. Bu anlamda çok farklı bir yaklaşımla da olsa roketlerini uzaydan Dünya'ya getirmeyi ve tekrar tekrar kullanmayı hedefliyor.

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Rocket Lab'ın itici indirme sürecinde epey enteresan detaylar var. Öncelikle roket belli bir yükseklik seviyesine ulaştığında dev bir paraşüt açarak düşüş hızını yavaşlatıyor. Sonrasında ise, roket yavaşça yüzeye yaklaşırken, bir helikopter geliyor ve roketi havada yakalıyor. Böylece iticinin okyanusa çakılması engellenmiş oluyor.

19 Kasım'da gerçekleştirilen testte yukarıda anlattığımız sürecin helikopter kısmı yer almıyordu. Yani roket paraşütle yavaşça Dünya'ya geri döndü ve okyanusa iniş yaptı. Rocket Lab ise denemenin tamamıyla planladıkları gibi gittiğini ve tekrar kullanılabilirlik hedeflerinde çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını duyurdu.

Electron iticisi okyanusta kurtarılırken:

ABD merkezli Rocket Lab, uzay araştırmalarındaki yüksek fırlatma maliyetlerine bir çözüm getirmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştu. Şirket uzun süren geliştirme sürecinin ardından ilk ticari roketi olan Electron'u 2017 yılında tamamladı ve ilk test uçuşlarına başladı. Daha sonra 2018'de ise Electron resmi görevlerine start verdi.

Rocket Lab'ın Electron roketi, uzay araştırmalarında birçok ilki bünyesinde barındıran yenilikçi Rutherford motorlarından güç alıyor. Rutherford, bir yörünge roketindeki ilk elektrikli pompa ile beslenen motor olarak tarihe geçti. Lityum polimer bataryalarla çalışan Rutherford motorları sayesinde, Electron roketi sadece 5 milyon dolar civarında maliyetlerle uzaya kargo taşıyabiliyor. Rocket Lab'ın bu fiyatı rakip firmalarla karşılaştırıldığında yaklaşık 20 kat daha ucuz.

https://www.theverge.com/2020/11/19/21578725/rocket-lab-electron-launch-recovery-reusability-parachute-dress-rehearsal

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