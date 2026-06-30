Rocket Lab, Iridium'u satın alıyor: Hedefte SpaceX ve Starlink var

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Uzay şirketi Rocket Lab, uydu iletişim operatörü Iridium Communications'ı yaklaşık 8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Düzenleyici kurumların onay vermesi halinde tamamlanacak satın alma Rocket Lab'in endüstrideki elini önemli ölçüde güçlendirecek.

66 uyduluk ağ Rocket Lab'e geçecek

Eğer satın alma tamamlanırsa Rocket Lab, fırlatma hizmetleri ve uzay aracı üretimindeki konumunu güçlendirecek. Buna ek olarak SpaceX'in Starlink ağına karşı daha iddialı bir rakip haline gelecek.

Electron adlı küçük uydu fırlatma roketiyle tanınan Rocket Lab, bu satın almayla birlikte Iridium'un küresel uydu iletişim altyapısını ve değerli frekans haklarını bünyesine katacak. Şirket böylece sıfırdan benzer ölçekte bir ağ kurmak yerine, yıllardır faaliyet gösteren hazır bir altyapıyı devralarak önemli bir zaman avantajı elde etmeyi hedefliyor.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla Rocket Lab, Iridium'un yörüngedeki 66 uydusunun yanı sıra kablosuz haberleşme için kullandığı spektrumu da kontrol edecek. Iridium, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor. Şirketin iletişim altyapısının temelini alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) aktif uyduları oluşturuyor. Iridium'un L-band spektrumunu kullanan bu ağ özellikle gemiler, uçaklar ve karasal altyapının bulunmadığı uzak bölgelerde kesintisiz iletişim sağlıyor.

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Rocket Lab'in karşısındaki en büyük rakip ise SpaceX'in Starlink sistemi. Starlink bugün itibarıyla yörüngede 10.729 aktif uyduyla hizmet veriyor ve şirketin uzun vadeli planı bu sayıyı 42 bin uyduya çıkarmak.

Rocket Lab, satın almanın ardından Iridium'un yeni nesil uydu ağının geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını da üstlenmeyi planlıyor. Şirket, yeni sistemde doğrudan cihaza (direct-to-device) iletişim hizmetlerinin de yer alacağını açıkladı. Rocket Lab'e göre bu yeni nesil altyapı, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları ile acil durum haberleşme kapasitesi açısından da önemli bir yetenek haline gelecek.

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