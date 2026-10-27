Uzay araçları için yeni güneş hücresi geliştirildi: Az bulunan germanyuma gerek duymuyor

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Tam Boyutta Gör Uzay araçları ve uydular, görevleri boyunca ihtiyaç duydukları enerjinin büyük bölümünü güneş panelleri aracılığıyla elde ediyor. Ancak bu panellerde kullanılan yüksek verimli güneş hücreleri için, nadir bulunan bazı ham maddelere ihtiyaç duyuluyor. Uzay ortamındaki zorlu koşullara dayanabilen güneş hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynayan germanyum, bunların başında geliyor. Ancak germanyumun aynı zamanda son derece nadir olması, tedarik sıkıntıları yaratıyor. Bu sorunu aşmanın yollarını arayan ABD merkezli uzay şirketi Rocket Lab, germanyuma ihtiyaç duymayan yeni bir güneş hücresi geliştirdi. Inverted Metamorphic (IMM) Apex adı verilen hücre, germanyum kullanılmadan üretilmesine rağmen yüzde 31,5 verimlilik sunuyor.

Rocket Lab, yüzde 31,5 verimlilik sunan yeni güneş hücresini tanıttı

Bugün yaygın olarak kullanılan geleneksel silikon tabanlı güneş hücrelerinin verimliliği yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Uzay araçları için germanyum kullanılarak geliştirilen özel güneş hücrelerinde ise bu oran yüzde 32'ye çıkıyor. Böyle bakınca, Rocket Lab'in germanyum olmadan elde ettiği yüzde 31.5'luk verimlilik yeterli bulunuyor.

Güneş enerjisi dönüşüm verimliliği, bir hücrenin üzerine düşen güneş ışığının ne kadarını elektrik enerjisine çevirebildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla yüzde 31,5 verimlilik sunan bir hücre, aynı miktarda güneş ışığı altında yüzde 20 verimlilik sunan bir hücreye kıyasla çok daha fazla elektrik üretebiliyor. Uzay araçlarında kullanılabilir yüzey alanı ve ağırlık önemli kısıtlamalar oluşturduğu için bu fark büyük önem taşıyor.

Yüzde 40 Daha Hafif Olması da Dikkat Çekiyor

Rocket Lab'in yeni hücresi, aynı sınıftaki mevcut güneş hücrelerinden yüzde 40 daha hafif olmasıyla da öne çıkıyor. Üstelik şirket, IMM Apex'in mevcut güneş paneli sistemlerine büyük tasarım değişiklikleri yapılmadan entegre edilebileceğini söylüyor. Bu özellik, yeni teknolojiye geçiş sırasında ortaya çıkabilecek mühendislik maliyetlerini ve geliştirme süresini kayda değer ölçüde azaltabilir.

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Germanyum krizi uzay sektörünü zorluyor

Germanyum, yalnızca uzay tipi güneş hücrelerinde kullanılmıyor. Fiber optik sistemler gibi farklı teknolojilerde de önemli bir yere sahip olan bu element, sınırlı arzı ve farklı sektörlerden gelen talep nedeniyle stratejik bir ham madde olarak öne çıkıyor. Üstelik germanyum tedarikindeki sorunlar, son yıllarda ülkeler arasındaki ticari ve siyasi gerilimlerle daha da belirgin hâle geldi.

Çin, germanyum üretiminde ve küresel tedarikinde başlıca ülkeler arasında yer alıyor. ABD'nin bu alandaki ithalatında da önemli bir paya sahip olan Çin, 2023-2025 döneminde uyguladığı ihracat kısıtlamalarıyla malzemenin erişilebilirliğini etkiledi. Bu süreçte yaşanan arz endişeleri, malzemenin fiyatına da yansıdı. Avrupa kaynaklı germanyumun kilogram fiyatı Ocak 2025'te 3.150 dolar seviyesindeyken, aynı yılın ekim ayında 5.000 doların üzerine çıktı.

Bu gelişmeler, özellikle yüksek verimli ve radyasyona dayanıklı güneş hücreleri üretmek isteyen şirketler açısından alternatif teknolojileri daha önemli hâle getiriyor. Rocket Lab'in IMM Apex hücresi de performanstan önemli ölçüde ödün vermeden germanyum kullanımını ortadan kaldırmayı hedeflemesiyle bu noktada öne çıkıyor.

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