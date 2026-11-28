Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın ilk güncellemesi grafik kalitesini düşürdü. Hataları kapatan yama, oyuncuların tepkisini çekti. PlayStation 5 sahipleri; aydınlatma, doku ve karakter detaylarının kötüleştiğini söylüyor. Gün doğumu efektleri zayıflarken, bulutların pikselli göründüğü ve uzaktaki nesnelerin bulanıklaştığı vurgulanıyor. Görsel düşüşün, performansı artırmak için yapıldığı tahmin ediliyor. Aşırı ısınma ve kare hızı sorunlarını çözmek isteyen geliştiriciler, konsol yükünü bu şekilde hafifletiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Rockstar, GTA 6'nın ilk güncellemesini 23 Kasım'da yayınladı. 01.002.002 sürümü, çökmeleri, hava koşullarını ve diğer sorunları hedef aldı. Ancak, bazı PS5 ve PS5 Pro konsol sahipleri, görüntü kalitesinde düşüş olduğunu belirtti. Oyuncular, geliştiricilerin performansı artırmak için grafikleri düşürdüğünü tahmin ediyor.

GTA 6'nın ilk güncellemesi sonrası şikayetler

Herkes aynı fikirde olmasa da, Reddit'te düşük kaliteli görsellerle ilgili başlıklarda artış görüldü. Bir kullanıcı, güncellemeden sonra aydınlatma, dokular ve saçların tamamen farklı göründüğünü paylaştı. Özellikle PS5 Pro’da dinamik hava durumuyla ilgili çok sayıda şikayet var; Gün doğumu ve gün batımı artık ilk çıktığı tarihteki kadar etkileyici değil. Bulutlar pikselli görünüyor ve yağmurun bıraktığı su yansımaları tam bir hayal kırıklığı. Bunlara ek olarak, uzaktaki nesnelerin (tabela vs) bulanıklaştığı söyleniyor. Jason, Lucia ve NPC'lerin yüz hatları ve saç telleri de daha az belirgin.

Talihsiz GTA 6 yayını: PS5 duman çıkardı! 2 gün önce eklendi

PS5 Pro geliştirmeleri performansı artırsa da, Digital Foundry kalabalık sahnelerde kare hızında düşüşler kaydetti. 30FPS sınırına rağmen, oyun Xbox ve PlayStation konsollarını zorluyor; aşırı ısınma şikayetleri artmış durumda. Güncellemeyle uygulanan görsel kalitedeki düşüş, konsollar üzerindeki yükü hafifletebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rockstar'a şikayet yağıyor: GTA VI grafik kalitesi düştü!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: