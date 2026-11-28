Yapay Zeka Özeti:
- GTA 6'nın ilk güncellemesi grafik kalitesini düşürdü. Hataları kapatan yama, oyuncuların tepkisini çekti. PlayStation 5 sahipleri; aydınlatma, doku ve karakter detaylarının kötüleştiğini söylüyor. Gün doğumu efektleri zayıflarken, bulutların pikselli göründüğü ve uzaktaki nesnelerin bulanıklaştığı vurgulanıyor. Görsel düşüşün, performansı artırmak için yapıldığı tahmin ediliyor. Aşırı ısınma ve kare hızı sorunlarını çözmek isteyen geliştiriciler, konsol yükünü bu şekilde hafifletiyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
GTA 6'nın ilk güncellemesi sonrası şikayetler
Herkes aynı fikirde olmasa da, Reddit'te düşük kaliteli görsellerle ilgili başlıklarda artış görüldü. Bir kullanıcı, güncellemeden sonra aydınlatma, dokular ve saçların tamamen farklı göründüğünü paylaştı. Özellikle PS5 Pro’da dinamik hava durumuyla ilgili çok sayıda şikayet var; Gün doğumu ve gün batımı artık ilk çıktığı tarihteki kadar etkileyici değil. Bulutlar pikselli görünüyor ve yağmurun bıraktığı su yansımaları tam bir hayal kırıklığı. Bunlara ek olarak, uzaktaki nesnelerin (tabela vs) bulanıklaştığı söyleniyor. Jason, Lucia ve NPC'lerin yüz hatları ve saç telleri de daha az belirgin.
PS5 Pro geliştirmeleri performansı artırsa da, Digital Foundry kalabalık sahnelerde kare hızında düşüşler kaydetti. 30FPS sınırına rağmen, oyun Xbox ve PlayStation konsollarını zorluyor; aşırı ısınma şikayetleri artmış durumda. Güncellemeyle uygulanan görsel kalitedeki düşüş, konsollar üzerindeki yükü hafifletebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli