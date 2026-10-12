Rockstar'ın korkulu rüyası geri döndü: GTA 6 torrente düşebilir!

Tam Boyutta Gör GTA VI sızıntılarının arkasındaki isim Cyberleek, geri döndü. Leaker, GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışından önce oynanabilir bir sürümünü yayınlamakla tehdit ediyor. Sürüm oyunun tüm hikaye modunu içeriyor ve son jeneriğe kadar oynanabiliyor. Rockstar’ın bunu önlemesinin ise tek yolu, fiziksel disk kararına karşı kamuoyuna açık bir özür paylaşımı.

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Cyberleek: Özür dileyin yoksa GTA 6'nın tam sürümünü yayınlarım!

Cyberleek, Ağustos ayından beri Grand Theft Auto 6'nın oynanış görüntülerini sızdırıyor, son olarak da baş karakterlerden Jason'ın tamamen çıplak olduğu 25 dakikalık bir video paylaştı. GTA 6'nın konsollar için 19 Kasım'daki çıkışına bir aydan biraz fazla bir süre kaldığı düşünüldüğünde, bu tür sızıntılara olan ilginin azalması doğal görünüyor. Cyberleek, heyecan yaratmanın yeni bir yolu olarak, kendi kripto para biriminin piyasa değerinin 30 milyon dolara ulaşması durumunda oyunun tam sürümünü sızdıracağını söylüyor. Ancak, bununla da sınırlı değil.

Cyberleek’in paylaşımına göre, “CYBERLEEK” olarak adlandırılan kripto paranın piyasa değeri 30 milyon dolara ulaşırsa, GTA 6’yı (tam hikaye modu, sonuna kadar oynanmış, jenerikler dahil) 19 Kasım’dan önce torrent sitelerinde göreceğiz. Leaker, hikaye modunu içerdiğine inanmayanlara ise “Görmek istediğiniz şeyi isteyin, sunulacak.” diyor. Take-Two'nun tek bir çıkış yolu var: Fiziksel disk kararına ilişkin kamuoyuna açık bir özür yazısı.

Cyberleek hâlâ bulunamadı!

Cyberleek'in GTA VI’nın oynanabilir bir sürümüne erişimi olduğu biliniyor. Önceki sızıntılardan birinde "LEEK" kelimesinin duvara makineli tüfekle yazılması bunu kanıtlanmıştı. Öte yandan Rockstar’ın pazarlaması, son GTA 6 sızıntılarına rağmen planlandığı gibi devam ediyor. Bununla birlikte, kaynağı bulma arayışı devam ediyor; Discord, Reddit ve diğer şirketlere mahkeme celbi talepleri gönderildi. Umut, bu şirketlerin kayıtlarının Cyberleek'in nerede olduğuna dair ipuçları sağlayacağı yönünde.

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Rockstar'a tehdit: Özür dileyin yoksa GTA 6'yı yayınlarım!

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