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Oynat GTA 6 sızıntısının arkasındaki hacker Arion Kurtaj, Londra'da görülen davada tüm suçlamaları kabul etti. Rockstar Games'e beş milyon dolar zarar veren yirmi bir yaşındaki hacker, siber saldırıyı otel odasında televizyona bağlı bir cihazla gerçekleştirdi. Kurtaj, Lapsus$ grubuyla bağlantılı olarak Uber, Revolut ve diğer dev şirketleri de hedef aldığını itiraf etti. Tüm suçlarını itiraf eden genç hackerın nihai cezası yirmi üç Kasım'da açıklanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 2022 yılında Grand Theft Auto 6 ile ilgili ilk büyük sızıntının arkasındaki hacker olan Arion Kurtaj, Londra'da yargıç huzurunda görülen duruşmada suçlamaları kabul etti. 21 yaşındaki şahıs, izinsiz bilgisayar kullanımı, dolandırıcılık, bilgisayar verilerine kasıtlı erişim sağlama ve hapishanedeyken cep telefonu bulundurma gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıyaydı. Suçları işlediği sırada henüz bir genç olan Kurtaj, yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti.

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Kurtaj'ın mahkemedeki bu itirafı bazıları için sürpriz olabilir; zira kendisi 2023 yılında yargılanmaya uygun bulunmamıştı. İki yılını güvenlikli bir hastanede geçirdikten sonra 2025 yılında yeniden değerlendirilen Kurtaj, cezaevine nakledildi. Hapishanedeyken sosyal medyada yetkililerle alay ettiği fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Kurtaj'ın, yasak olmasına rağmen cep telefonu kullandığı Crown Prosecution Service tarafından Pazartesi günü yapılan bir basın açıklamasıyla doğrulandı; açıklamada davanın mevcut durumuna dair detaylara da yer verildi.

Rockstar’a 5 milyon dolar mal olan sızıntı

Hacker, 2022 yılında GTA 6'ya ait 50 dakikalık oynanış görüntülerini 90 ayrı video halinde yayınlamıştı. Bu görüntüler, oyunun henüz oyunculara sunulmaya hazır olmadığını gözler önüne seriyordu. Sızıntı, serinin alışılagelmiş oynanış mekaniklerini göstermenin yanı sıra, oyundaki ilk oynanabilir kadın karakterin de açığa çıkmasına neden oldu. O dönemde Kurtaj, GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar'ın kendisiyle derhal iletişime geçmemesi halinde oyunun kaynak kodlarını sızdırmakla tehdit etmişti. Kurtaj'ın söz konusu kaynak kodlarına gerçekten erişimi olup olmadığı bilinmiyor ancak daha yakın zamanda ortaya çıkan GTA 6 sızıntıları, bilgisayar korsanlarının oyunun oynanabilir bir sürümüne hâlâ erişimleri olabileceği şüphesini doğurdu.

Amazon Fire Stick ile Rockstar sistemlerini hackledi

Büyük bir yapımı hedef almasının ötesinde Kurtaj, kullandığı siber saldırı yöntemleri ve olayın gerçekleşme biçimiyle de dikkatleri üzeri çekti. Başka bir suçtan dolayı kefaletle serbest olduğu dönemde, bir otel odasında televizyona bağlı Amazon Fire Stick cihazını kullanarak bu sızıntıyı gerçekleştirdi. İddiaya göre Kurtaj, Rockstar Games'i hedef almadan önce, banka hesaplarına ve diğer hassas bilgilere erişmek için SIM-swapping yöntemini kullanmıştı. Kurtaj, Lapsus$ adlı daha büyük bir hacker grubuyla bağlantılı olup 10 milyon sterlin (13,19 milyon dolar) tutarında zarara yol açmakla suçlanıyor.

Cezası 23 Kasım’da belli olacak

Kurtaj, 16 ve 17 yaşlarındayken BT/EE, Revolut ve Uber'e yönelik gerçekleştirdiği siber saldırıları da kabul etti. Bunların yanı sıra, gözaltındayken görevlilere saldırdığını, bu saldırılar arasında ısırma olayının da yaşandığını itiraf etti. Kurtaj hakkındaki hüküm, 23 Kasım'da aynı mahkemede verilecek.

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Rockstar affetmedi: GTA 6'yı sızdıran hacker mahkemede!

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