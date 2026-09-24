GTA 6 Collector's Edition duyuruldu: 400 dolarlık kutuda oyun yok!

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Tam Boyutta Gör GTA VI: The Goodtime State Vice City Koleksiyonu 399.99 dolara Rockstar Games mağazası üzerinden satışa sunuldu. Rockstar, bunu kurgusal bir TV dizisi olan Macca the Gator'dan ilham alan premium koleksiyoncu kutusu olarak tanımlıyor.

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Sadece kutu ve koleksiyonluk eşyalara 400 dolar!

GTA 6 koleksiyoncu kutusu, oyun içermiyor. Rockstar, Grand Theft Auto VI'nın ayrı satıldığını özellikle belirtiyor, bu nedenle 400 dolarlık fiyat etiketi sadece kutu ve koleksiyonluk eşyalar için geçerli.

Mağaza listesine göre, koleksiyon 19 Kasım 2026'dan itibarıyla gönderilecek. Bu fiyata kargo ücreti dahil olmamakla birlikte, Türkiye'de "This product is not available in your region." uyarısı çıkıyor.

GTA 6 Goodtime State – Vice City Collection içeriği

Tam Boyutta Gör GTA 6 Goodtime State Vice City Collection, Oakley iş birliğiyle güneş gözlüğünden Leonida haritası içeren çift taraflı postere kadar 11 ürün içeriyor. İşte Rockstar'ın mağazasındaki Vice City collection setinde yer alan koleksiyon ürünlerinin tam listesi:

Macca the Gator Figürü : Küçük eşyaları saklamak için bükülerek açılan bir tabana sahip figür

: Küçük eşyaları saklamak için bükülerek açılan bir tabana sahip figür Oakley Frogskins Güneş Gözlüğü : Mat siyah güneş gözlüğü, Prizm Sapphire lensler ve pembe GTA VI logosu

: Mat siyah güneş gözlüğü, Prizm Sapphire lensler ve pembe GTA VI logosu Leonida Keys Omuz Çantası : Siyah ve pembe astarlı, yamaları ve özel fermuar ucu bulunan yırtılmaz kumaştan yapılmış bir çanta

: Siyah ve pembe astarlı, yamaları ve özel fermuar ucu bulunan yırtılmaz kumaştan yapılmış bir çanta New Era 9FORTY Snapback Şapka : Vice City ve Leonida temalı bir şapka

: Vice City ve Leonida temalı bir şapka Macca the Gator Manyetik Ayna : Tepsi olarak da kullanılabilen ya da arkasındaki mıknatıslarla asılabilen pembe cam bir ayna

: Tepsi olarak da kullanılabilen ya da arkasındaki mıknatıslarla asılabilen pembe cam bir ayna Chunkee the Manatee Shot Bardağı : Önünde Chunkee resmi ve altında Rockstar Games logosu bulunan bir shot bardağı.

: Önünde Chunkee resmi ve altında Rockstar Games logosu bulunan bir shot bardağı. Vice City Koleksiyonluk Karıştırma Kaşığı : Vice City ve Rockstar Games logoları bulunan dekoratif bir kaşık

: Vice City ve Rockstar Games logoları bulunan dekoratif bir kaşık Vice City Jilet Şeklinde Anahtarlık : GTA VI ve Vice City logoları bulunan metalik, jilet şeklinde bir anahtarlık

: GTA VI ve Vice City logoları bulunan metalik, jilet şeklinde bir anahtarlık Leonida Keys Emaye Rozetleri : Metal bir kutuda paketlenmiş dokuz rozet

: Metal bir kutuda paketlenmiş dokuz rozet Leonida Keys Çıkartma Paketi : Saklama çantasında paketlenmiş dokuz çıkartma

: Saklama çantasında paketlenmiş dokuz çıkartma Çift Taraflı Hatıra Posteri: Bir tarafında Macca Timsah resmi, diğer tarafında Leonida haritası

Birçok hayran için Leonida haritası muhtemelen en büyük ilgi çekici unsurlardan biri olacak. Hatıra posterinin arka yüzü eyaletin tamamını gösterirken, ön yüzünde Macca the Gator karakterleri yer alıyor.

Rockstar, GTA 6 The Goodtime State Vice City Collection'ın 19 Kasım 2026 itibarıyla gönderilmeye hazır olacağını söylüyor.

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Rockstar'dan 400 dolarlık özel kutu: GTA 6 Collector's Edition

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