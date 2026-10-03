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    Rockstar'dan jailbreak önlemi: GTA 6 korsan oynanamayacak!

    PlayStation 5 ve PS5 Pro kırıldı ancak konsolun 14.10.00.00 yazılımına güncellenmesi jailbreak'i bozuyor. Rockstar, güncelleme zorunluluğuyla GTA 6'nın korsan olarak oynanmasını engelleyecek.

    GTA 6 PS5 jailbreak güncelleme zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    GTA 6’nın yasa dışı kopyasını oynamayı uman korsan oyun destekçileri yeni bir engelle karşı karşıya. GTA VI’nın çıktığı gün en güncel konsol yazılım sürümünü gerektireceği ortaya çıktı. Sony'nin 14.10.00.00 güncellemesi, PS5 jailbreak yöntemi için kullanılan tekniği geçici olarak engelliyor. Son rapor, GTA 6'nın 14.1 öncesi sürüm yüklü konsollarda çalışmayacağını söylüyor.

    GTA 6'yı oynayabilmek için konsolu güncellemek gerekecek!

    Relapse açığı, alternatiflerinin aksine 13.60 konsol güncellemesinde çalışması nedeniyle ses getirmişti. Hackerlar, tarayıcı açığından yararlanarak çekirdek (kernel) düzeyinde erişim sağlamayı başardı. Uyumluluk sorunları yaşansa da, kullanıcı yapımı (homebrew) uygulamalar ve bazı oyun yedeklerini çalıştırabildiler.

    16 Eylül tarihli 14.00 sürümü, Relapse için sorun yaratan ilk sistem yazılımı oldu. Sony, daha fazla güvenlik düzeltmesi içeren 1 Ekim tarihli 14.10 güncellemesini yayınladı. Şirket, belirli bir açığı veya PS5 jailbreak yöntemini hedef aldığını açıkça belirtmedi.

    Rockstar Games'in korsanlıkla ilgili son gelişmeler hakkında yorum yapması pek olası görünmüyor. Yine de bazı takipçiler, veri madenciliğiyle elde edilen bu bilginin zamanlamasını dikkat çekici buluyor. Belirli PSN özellikleri güncel aygıt yazılımına ihtiyaç duysa da, tek oyunculu oyunlar her zaman aynı güncellemeleri gerektirmeyebiliyor. GTA 6'nın çıkış tarihinin 19 Kasım olması da hayranların, geliştiricilerin önleyici tedbirler aldığı sonucuna varmasına yol açtı.

    GTA 6'nın PS5 ve Xbox sürümlerinin yalnızca dijital olarak sunulması stüdyonun işine geliyor. Yayıncılar genellikle disk basımına piyasaya çıkıştan bir ay veya daha uzun bir süre önce başlıyor. Fiziksel medya eski aygıt yazılımlarıyla uyumlu olabilirken, Xbox ve PS Store’dan dijital indirmeler kolayca güncellenebiliyor. Önlemlere rağmen hackerlar, Sony'nin güvenlik ekibini alt etmeye çalışacak. Ancak, 14.1 sürümü için korumayı aşmanın yeni yöntemleri geliştirilene kadar oyunu oynamanın tek yolu, konsol üreticisinden en son sistem yazılımına resmi olarak yükseltmek olacak gibi görünüyor.

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