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    Anlık Bildirim

    Rockstar Games, GTA 5 ve Online'a veda ediyor

    Rockstar Games, GTA 5 ve Online'ın yaratıcılarına teşekkür eden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, GTA 5 ve Online'ın ileride güncelleme almayacağı söylentilerine sebep oldu.
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    Rockstar Games, GTA 5 ve Online'a veda ediyor
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    Görünüşe göre Rockstar Games, artık GTA V ve Online'daki geliştirmeleri sona erdiriyor. Artık GTA Online için gelecekteki güncellemeler üzerinde çalışmayacaklarını söylemese de, yayıncının bir sonraki Grand Theft Auto oyununun geliştirilmesine kaynak ayırabileceği yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

    Rockstar Games, GTA V ve Online'ın geliştirmelerini bitiriyor

    Rockstar Games'in internet sayfasında, "Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online, küresel ekibimizin uzun yıllar boyunca ortak çabalarını temsil ediyor. 2013'teki orijinal lansmanından günümüze kadar bu oyunlara katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz." açıklamalarını paylaştı.

    Grand Theft Auto V, 170 milyonun üzerinde satışla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri haline geldi. Ancak bu paylaşım, şirketin oyunun gelecekteki güncellemeleri üzerinde çalışmayacakları söylentilerine sebep oldu.

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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