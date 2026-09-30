Rockstar Games'in GTA 6'dan sonraki oyunu için sürpriz bir proje gündemde

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının efsanevi stüdyolarından Rockstar Games, şu sıralar tüm odağını GTA 6'ya çevirmiş durumda. Kasım ayında çıkacak yeni GTA'nın, tüm zamanların en büyük ve en çok satan oyunlarından biri olması bekleniyor. Bu yüzden Rockstar da olabilecek en iyi ürünü çıkarmaya odaklanmış durumda. Ancak çıkış tarihi yaklaştıkça yeni bir soru ortaya çıkmaya başlıyor: Rockstar Games, GTA 6'dan sonra ne yapacak?

Bugüne kadar farklı farklı ihtimaller gündeme taşındı: Red Dead Redemption, GTA VII, Orta Çağ'da geçecek bir açık dünya oyunu... Ancak son günlerde sürpriz bir ihtimal ortaya çıkmaya başlamış durumda: L.A. Noire 2.

GTA 6 Sızıntıları Doğru Çıkan Kaynak, Sıra L.A. Noire 2'de Diyor

Yıllar önce GTA VI'yla ilgili paylaştığı bazı detaylar kısa süre önce doğrulanan bir sızıntı kaynağı, stüdyonun bir sonraki oyununun L.A. Noire 2 olacağını söylüyor. Bu kaynağa göre ikinci oyun 60'lar San Francisco'sunda geçecek ve hakkında filmler de çekilen Zodiac Katili etrafında dönen bir hikâye anlatacak.

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Hatırlarsanız 2011 yılında çıkan ilk oyunda gerçek oyuncular yer almış ve yüzleri dönemine göre oldukça başarılı şekilde oyuna aktarılmıştı. Bu iddiayı ortaya atan kaynak, Rockstar Games'in yeni hedefinin oyuncu yüzlerini ve performanslarını dijitale aktarma konusunda bugüne kadarki en başarılı işi ortaya koymak olduğunu söylüyor. Kaynağa göre stüdyo bu konuda çığır açacak bir oyun hazırlama niyetinde.

Bu iddiayı destekleyen bir diğer done de L.A. Noire'ın yazarı ve ve yönetmeni olan Brendan McNamara'nın kısa süre önce Rockstar Games'e geri dönmüş olması. Normalde L.A. Noire'ı yapan stüdyo kapatılmış ve o ekip dağıtılmıştı. Ancak Rockstar Games geçtiğimiz yıl McNamara'nın Video Games Deluxe adlı stüdyosunu bünyesine katınca, bu ekibin büyük bölümü de yeniden Rockstar Games'e katılmış oldu.

Elbette L.A. Noire 2 şimdilik bir söylentiden ibaret. Ancak aynı kaynağın GTA 6'ya dair gizli tutulan bazı detayları yıllar önceden bilmesi, L.A. Noire 2 iddialarının da gerçek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Diğer yandan Rockstar Games yöneticilerinin de L.A. Noire serisiyle henüz işlerinin bitmediğini söyleyen açıklamaları bulunuyor. Bu yüzden Rockstar'ın bir sonraki oyunu hakkında fikir yürütürken, artık L.A. Noire 2'yi de ciddi ciddi hesaba katmak gerekiyor.

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Rockstar Games'in GTA 6'dan sonraki oyunu bu olabilir

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