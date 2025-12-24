Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rockstar Games itiraf etti: GTA İstanbul'da geçecekti

    Rockstar Games'in GTA serisini bambaşka bir yöne taşıyabilecek fikirler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu fikirler arasında, İstanbul, Tokyo, Moskova ve Rio yer alıyor.

    Rockstar Games itiraf etti: GTA İstanbul'da geçecekti! Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto serisi, bugüne kadar her zaman ABD şehirlerinin kurgusal versiyonlarında geçti. Ancak eski Rockstar teknik direktörü Obbe Vermeij, GTA oyunlarının neredeyse Tokyo, İstanbul, Rio de Janeiro ve Moskova gibi şehirlerde geçebileceğini açıkladı. Vermeij'e göre bu fikirler özellikle erken dönemlerde ciddi şekilde gündeme geldi.

    GTA İstanbul geliyordu

    Vermeij'in aktardığına göre Tokyo, bu projeler arasında hayata geçirilmesine en çok yaklaşılan şehir oldu. Hatta Japonya'daki bir stüdyonun, Rockstar'ın altyapısını kullanarak GTA: Tokyo üzerinde çalışması planlandı. Ancak milyar dolarlık bütçelerin söz konusu olduğu noktada, Rockstar'ın "bildiğini oynamayı" tercih ettiği ve projeyi rafa kaldırdığı belirtiliyor.

    Eski yöneticiye göre GTA'nın ABD merkezli kalmasının temel nedeni, Amerikan kültürünün küresel ölçekte daha kolay tanınabilir olması. Oyuncuların New York, Los Angeles veya Miami gibi şehirlerle zaten zihinsel bir bağ kurabildiğini belirten Vermeij, bu durumun pazarlama ve erişilebilirlik açısından büyük avantaj sağladığını söylüyor.

    Avrupa veya daha "uç" lokasyonlar ise Rockstar tarafından günümüz GTA ölçeğinde gerçekçi bulunmamış. Vermeij, oyun geliştirme sürelerinin 10 yılı aşmasıyla birlikte Rockstar'ın deneysel risklerden uzaklaştığını ve serinin büyük ölçüde aynı şehir döngüsü içinde kalacağını düşünüyor. GTA 6'nın, serinin köklerine dönerek Vice City'de geçeceği zaten doğrulanmış durumda.

    Son olarak oyunun çıkış tarihi yaklaşırken, serinin gelecekte de ABD merkezli şehirlerde kalması artık neredeyse kesin görünüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ThepianisT +73 the flying dutchman +68 camelon +59 bilgi@sayar +44 Pc.programcı +42 AY Force +38 A.J. Pacino +26 Obirisi +24 kargalumba +22 ry4n +22
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    23 Kişi Okuyor (0 Üye, 23 Misafir) 4 Masaüstü 19 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    9769 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gta, grand theft auto ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,2b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hayat pay davet kodu idrarda keskin koku forum c3 1.4 hdi lg garanti sorgulama ngk lpg bujisi yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum