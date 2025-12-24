Rockstar Games itiraf etti: GTA İstanbul'da geçecekti

GTA İstanbul geliyordu
Vermeij'in aktardığına göre Tokyo, bu projeler arasında hayata geçirilmesine en çok yaklaşılan şehir oldu. Hatta Japonya'daki bir stüdyonun, Rockstar'ın altyapısını kullanarak GTA: Tokyo üzerinde çalışması planlandı. Ancak milyar dolarlık bütçelerin söz konusu olduğu noktada, Rockstar'ın "bildiğini oynamayı" tercih ettiği ve projeyi rafa kaldırdığı belirtiliyor.
Eski yöneticiye göre GTA'nın ABD merkezli kalmasının temel nedeni, Amerikan kültürünün küresel ölçekte daha kolay tanınabilir olması. Oyuncuların New York, Los Angeles veya Miami gibi şehirlerle zaten zihinsel bir bağ kurabildiğini belirten Vermeij, bu durumun pazarlama ve erişilebilirlik açısından büyük avantaj sağladığını söylüyor.
Avrupa veya daha "uç" lokasyonlar ise Rockstar tarafından günümüz GTA ölçeğinde gerçekçi bulunmamış. Vermeij, oyun geliştirme sürelerinin 10 yılı aşmasıyla birlikte Rockstar'ın deneysel risklerden uzaklaştığını ve serinin büyük ölçüde aynı şehir döngüsü içinde kalacağını düşünüyor. GTA 6'nın, serinin köklerine dönerek Vice City'de geçeceği zaten doğrulanmış durumda.
Son olarak oyunun çıkış tarihi yaklaşırken, serinin gelecekte de ABD merkezli şehirlerde kalması artık neredeyse kesin görünüyor.
