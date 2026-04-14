    Rockstar Games'ten çalınan veriler paylaşıldı: GTA 5 para basıyor

    Rockstar Games'in hacklenmesinin ardından şirkete ait gelir rakamları paylaşıldı. GTA Online devasa bir gelir makinesi olurken, platform dağılımından oyuncu harcamalarına kadar detaylar sızdırıldı.

    Rockstar Games'e yönelik siber saldırının ardından hacker grubu ShinyHunters tarafından şirkete ait kritik bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler arasında GTA 6 ile ilgili detaylar yer almıyor ancak şirkete ait platform gelirleri ve kullanıcı sayısı net rakamlarla ortaya çıkmış oldu. GTA Online para basmaya devam ediyor.

    Günde 1 milyon doları aşıyor

    Sızdırılan bilgilere göre GTA Online, son dönemde günlük ortalama 1,3 milyon dolar gelir elde ediyor. Haftalık gelir yaklaşık 9,5 milyon dolar seviyesine ulaşırken, yıllık bazda bu rakamın 500 milyon dolara yaklaştığı görülüyor. Buna karşılık Red Dead Online tarafında gelirler oldukça sınırlı kalmış durumda. Haftalık ortalama 500 bin dolar civarında kalan oyun, yıllık yaklaşık 25-26 milyon dolar seviyesinde.

    Playstation 5 açık ara lider

    Platform dağılımı verileri de dikkat çekici. PlayStation 5 hem oyuncu sayısı hem de gelir tarafında açık ara önde yer alırken, PC platformunun gelir katkısının oldukça düşük. Hatta bazı dönemlerde Xbox One'ın bile PC’yi geride bıraktığını söyleyelim. Bu tablo, GTA 6'nın neden öncelikli olarak konsollara odaklandığını açıklayan önemli detaylardan biri.

    Gelir modelinin en kritik noktası ise oyuncu harcamaları. Verilere göre GTA Online gelirlerinin büyük kısmı "Shark Card" adı verilen oyun içi satın alımlardan geliyor. Daha da çarpıcı olan detay ise toplam gelirin büyük bölümünün oyuncuların yalnızca yaklaşık %4'lük bir kesiminden elde edilmesi. Yani az sayıda yüksek harcama yapan kullanıcı, oyunun ekonomik başarısında belirleyici rol oynuyor.

    Tüm bu veriler resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak ortaya çıkan tablo, GTA Online'ın yıllar geçmesine rağmen hâlâ sektörün en güçlü gelir modellerinden birine sahip olduğunu ve neden merkezi bir rol oynadığını net şekilde doğruluyor. 

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    E
    Erhan KUMAS 1 saat önce

    Erhan KUMAS 1 saat önce

    Haberdeki destek güzel bir başlangıç farklı fırsatlarda var. Mobil oyun ve uygulama sektörü için Türkiye'nin 2026'da yürürlüğe koyduğu 10962 sayılı karar, E-TURQUALITY Programı kapsamında yıllık 500 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. Yurt dışı pazarlama, lokalizasyon, UA reklam giderleri — hepsi %50-70 oranında geri ödemesiz. Haberde bahsedilen KOSGEB destekleri + e-Turquality + Yatırım Teşvik Belgesi birlikte kullanılabildiğinde önemli bir kaldıraç oluşuyor.

