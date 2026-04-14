Rockstar Games'ten çalınan veriler paylaşıldı: GTA 5 para basıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar Games'e yönelik siber saldırının ardından hacker grubu ShinyHunters tarafından şirkete ait kritik bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler arasında GTA 6 ile ilgili detaylar yer almıyor ancak şirkete ait platform gelirleri ve kullanıcı sayısı net rakamlarla ortaya çıkmış oldu. GTA Online para basmaya devam ediyor.

Günde 1 milyon doları aşıyor

Sızdırılan bilgilere göre GTA Online, son dönemde günlük ortalama 1,3 milyon dolar gelir elde ediyor. Haftalık gelir yaklaşık 9,5 milyon dolar seviyesine ulaşırken, yıllık bazda bu rakamın 500 milyon dolara yaklaştığı görülüyor. Buna karşılık Red Dead Online tarafında gelirler oldukça sınırlı kalmış durumda. Haftalık ortalama 500 bin dolar civarında kalan oyun, yıllık yaklaşık 25-26 milyon dolar seviyesinde.

Playstation 5 açık ara lider

Platform dağılımı verileri de dikkat çekici. PlayStation 5 hem oyuncu sayısı hem de gelir tarafında açık ara önde yer alırken, PC platformunun gelir katkısının oldukça düşük. Hatta bazı dönemlerde Xbox One'ın bile PC’yi geride bıraktığını söyleyelim. Bu tablo, GTA 6'nın neden öncelikli olarak konsollara odaklandığını açıklayan önemli detaylardan biri.

Gelir modelinin en kritik noktası ise oyuncu harcamaları. Verilere göre GTA Online gelirlerinin büyük kısmı "Shark Card" adı verilen oyun içi satın alımlardan geliyor. Daha da çarpıcı olan detay ise toplam gelirin büyük bölümünün oyuncuların yalnızca yaklaşık %4'lük bir kesiminden elde edilmesi. Yani az sayıda yüksek harcama yapan kullanıcı, oyunun ekonomik başarısında belirleyici rol oynuyor.

Tüm bu veriler resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak ortaya çıkan tablo, GTA Online'ın yıllar geçmesine rağmen hâlâ sektörün en güçlü gelir modellerinden birine sahip olduğunu ve neden merkezi bir rol oynadığını net şekilde doğruluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rockstar Games'ten çalınan veriler paylaşıldı: GTA 5 para basıyor

