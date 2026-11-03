Rockstar GTA 6 ön yükleme tarihini öne çekti: 212GB yer gerekecek!

Yapay Zeka Özeti:
- Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın ön yükleme tarihini iki gün öne çekti. Dijital ön sipariş veren oyuncular 10 Kasım itibarıyla oyunu indirmeye başlayabilecek. PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcıları için gece yarısı açılacak indirme öncesinde, cihazlarda 212 gigabaytlık devasa bir boş alan açılması gerekiyor. GTA 6'nın resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım olarak kalmaya devam ediyor.
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GTA 6 ön yükleme tarihi 10 Kasım
Rockstar'ın son duyurusuna göre, PlayStation 5 sahipleri 10 Kasım'da yerel saatle gece yarısından itibaren ön yüklemeye başlayabilecek. Xbox Series X|S oyuncuları ise aynı gün, GMT saatiyle gece yarısından (00:00) itibaren indirme işlemine başlayabilecek. Daha önce açıklanan 12 Kasım tarihi, fiziksel disk yerine indirme kodları içeren fiziksel sürümler için geçerli olmaya devam ediyor.
GTA VI ön yükleme indirme boyutu 212GB
Rockstar, depolama gereksinimlerinin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini de belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: