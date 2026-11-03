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    Rockstar GTA 6 ön yükleme tarihini öne çekti: 212GB yer gerekecek!

    Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın 212 GB'a kadar depolama alanı gerektireceğini onayladı ve GTA 6 ön yükleme tarihini iki gün öne çekti. İşte detaylar:    

    gta 6 ön yükleme tarihi & boyutu açıklandı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın 212GB'a kadar depolama alanı gerektireceğini onayladı, ön yükleme tarihini de iki gün öne çekti. Dijital ön sipariş veren kullanıcılar, 19 Kasım'daki çıkış tarihinden önce, 10 Kasım itibarıyla oyunu indirmeye başlayabilecek. Dolayısıyla, GTA 6'yı önceden yüklemeyi planlayan oyuncuların öncesinde yeterli boş alana sahip olduklarından emin olmaları gerekiyor.

    GTA 6 ön yükleme tarihi 10 Kasım

    Rockstar'ın son duyurusuna göre, PlayStation 5 sahipleri 10 Kasım'da yerel saatle gece yarısından itibaren ön yüklemeye başlayabilecek. Xbox Series X|S oyuncuları ise aynı gün, GMT saatiyle gece yarısından (00:00) itibaren indirme işlemine başlayabilecek. Daha önce açıklanan 12 Kasım tarihi, fiziksel disk yerine indirme kodları içeren fiziksel sürümler için geçerli olmaya devam ediyor.

    GTA VI ön yükleme indirme boyutu 212GB

    Rockstar, depolama gereksinimlerinin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini de belirtiyor.

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