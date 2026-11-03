Rockstar GTA 6 ön yükleme tarihini öne çekti: 212GB yer gerekecek!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın ön yükleme tarihini iki gün öne çekti. Dijital ön sipariş veren oyuncular 10 Kasım itibarıyla oyunu indirmeye başlayabilecek. PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcıları için gece yarısı açılacak indirme öncesinde, cihazlarda 212 gigabaytlık devasa bir boş alan açılması gerekiyor. GTA 6'nın resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım olarak kalmaya devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın 212GB'a kadar depolama alanı gerektireceğini onayladı, ön yükleme tarihini de iki gün öne çekti. Dijital ön sipariş veren kullanıcılar, 19 Kasım'daki çıkış tarihinden önce, 10 Kasım itibarıyla oyunu indirmeye başlayabilecek. Dolayısıyla, GTA 6'yı önceden yüklemeyi planlayan oyuncuların öncesinde yeterli boş alana sahip olduklarından emin olmaları gerekiyor.

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GTA 6 ön yükleme tarihi 10 Kasım

Rockstar'ın son duyurusuna göre, PlayStation 5 sahipleri 10 Kasım'da yerel saatle gece yarısından itibaren ön yüklemeye başlayabilecek. Xbox Series X|S oyuncuları ise aynı gün, GMT saatiyle gece yarısından (00:00) itibaren indirme işlemine başlayabilecek. Daha önce açıklanan 12 Kasım tarihi, fiziksel disk yerine indirme kodları içeren fiziksel sürümler için geçerli olmaya devam ediyor.

GTA VI ön yükleme indirme boyutu 212GB

Rockstar, depolama gereksinimlerinin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini de belirtiyor.

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Rockstar GTA 6 ön yükleme tarihini öne çekti: 212GB yer ayırın!

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