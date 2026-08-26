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    Rockstar, GTA 6 sızıntıları ilk kez yanıt verdi: Ardından yeni video sızdı

    Rockstar, bir süredir devam eden GTA 6 sızıntılarına ilk kez yanıt verdi. Stüdyo özür dilerken oyunun yarınki resmi gösterimini ve 19 Kasım çıkış tarihini doğruladı.

    Rockstar, GTA 6 sızıntıları sonrası ilk kez konuştu Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, devam eden GTA 6 sızıntıları hakkında ilk kez doğrudan açıklama yaptı. Şirket, izinsiz görüntülerin internette yayılmasının ekip için ‘kahredici’ bir durum olduğunu belirtirken oyunun geliştirme sürecinde sona yaklaşıldığını ve resmi Extended Look videosunun planlandığı gibi yarın yayınlanacağını doğruladı. Rockstar’ın açıklamasının hemen ardından sızıntıları paylaşan Cyberleek ise yeni bir oynanış görüntüsü yayınladı.

    Resmi video yarın geliyor

    Şirket, izinsiz şekilde paylaşılan oynanış görüntülerinin ekip açısından son derece üzücü olduğunu ifade etti. Rockstar’a göre GTA 6’nın oyuncular tarafından bu şekilde görülmesi oldukça istenmedik bir durum.

    Stüdyo aynı zamanda oyunun tamamlanmasının ve resmi oynanış görüntülerinin paylaşılmasının uzun sürmesi nedeniyle oyunculardan özür diledi. Rockstar, geliştirme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirtirken GTA 6 için daha önce duyurulan çıkış takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını da açıkladı.

    Buna göre oyunun Extended Look videosu 27 Ağustos’ta yayınlanacak. Grand Theft Auto VI ise 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkacak.

    Rockstar’ın açıklaması yeni sızıntıyı durdurmadı

    Rockstar’ın açıklamasının hemen ardından sızıntıları yapan Cyberleek, “Rideout Customs” başlığını taşıyan yeni bir GTA 6 oynanış klibi paylaştı.

    Görüntülerde Jason’ın modifiye edilmiş bir otomobili kullandığı ve polis tarafından takip edildiği görülüyor. Ardından kısa bir ara sahneyle Lucia’nın yer aldığı bölüm gösteriliyor.

    Cyberleek bugüne kadar 12’den fazla GTA 6 klibi yayınladı. Sızıntılar, oyunun dünyasına ve oynanış sistemlerine ilişkin daha önce resmi olarak gösterilmeyen çok sayıda ayrıntıyı ortaya çıkardı. Cyberleek’in doğrudan oynanabilir bir GTA 6 sürümüne erişmiş olduğu düşünülüyor.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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