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    Rockstar'ın korkulu rüyası oldu: GTA 6 sızıntıları devam edecek!

    Rockstar, telif atsa da sosyal medyada GTA 6 oynanış görüntülerinin ardı arkası kesilmiyor, Netflix yayınına kadar da kesilmeyecek gibi duruyor. Tüm sızıntıların arkasındaki isim ise CYBERLEEK.

    GTA 6 gameplay leak paralı anket Tam Boyutta Gör
    CYBERLEEK, GTA 6 oynanış görüntülerini sızdırmasıyla şu anda sosyal medyada en çok konuşulan isim. Leaker, yeni gameplay görüntüleri için paralı bir anket başlattı.

    Yeni oynanış görüntüleri için paralı anket!

    X kullanıcıları sızıntıyı yapan kişinin web sitesinde bir anket yayınladığını gördü. Katılımcılar, "$CYBERLEEK" kripto parayla ödeme yaparak bir sonraki yayınlanacak görüntüye oy verebiliyor. Seçenekler arasında gündüz araba görüntüleri, gece araba görüntüleri, gündüz motosiklet görüntüleri ve gündüz uçak görüntüleri yer alıyor. Dikkat çekici bir şekilde, en az bir kişi sızıntıyı yapan kişiye oyunun tam fiyatı olan 80 dolar ödedi.

    Bu sızıntıların sahibinin insanlardan ücret almasına rağmen ankete sadık kalıp kalmayacağı belirsiz. Kişi, oynanış görüntülerini sızdırmakla kalmadı, bundan kâr elde ederek büyük bir suç işliyor.

    Rockstar, Netflix ile ortaklığı gibi daha önce hiç görülmemiş yöntemlerle bu oyunla ilgili bilgileri paraya çevirmeye çalışıyor ancak şimdi, resmi bilgiler yayınlanmadan yaklaşık bir hafta önce oyuncular yeni görüntü görmeye o kadar hevesli ki bu sızıntı yapanlara ciddi ödemeler yapıyor.

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